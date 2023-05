Central Córdoba busca asegurar el triunfo ante Alem

Central Córdoba gana en el Gabino Sosa, con un golazo de Lucas Bracco a los 5 minutos y al inicio del complemento busca el segundo para no tener sorpresas.

Central Córdoba empezó con el pie derecho la nueva cita en el Gabino Sosa y con un gol de cabeza de Lucas Bracco vence a Leandro N. Alem por 1 a 0 al término del primer tiempo. El equipo de Cuffaro Russo no puede seguir desperdiciando puntos si pretende quedarse con uno de los cuatro ascensos a la Primera B, que pueden ser siete. La paupérrima campaña lo tiene anclado en el fondo, no solo lejos de los tres ascensos directos, sino a 5 puntos del reducido. Por eso no puede seguir desperdiciando oportunidades, como las del domingo pasado ante Atlas, donde fue goleada y encima sufrió dos expulsiones.