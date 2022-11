Central: Carloni convocó, pero el consenso parece difícil

Dos de los candidatos a presidente (Gonzalo Belloso y Mario Moretti) no se encuentran en la ciudad (están en Qatar), por lo que les será imposible asistir. No obstante, seguramente habrá alguien en representación de Fuerza Auriazul, la lista que encabeza Coqui Moretti. El pensamiento de Raza Canalla sería distinto y no asistiría nadie de esa lista. Hasta ayer se especuló con la publicación de un comunicado informando que no iba a dar el presente y el mismo no apareció, pero se cree que no concurrirán, ya que consideran (como tantas otras listas) que la convocatoria fue tardía y que la misma debió haberse hecho en el mismo momento en que Carlos Tevez decidió dar un paso al costado.

Además de la gente de Moretti, quienes confirmaron su presencia “para escuchar” las palabras del presidente en ejercicio, irán de Juntos Somos Más (Diego Lavezzi) y Espacio Canaya (Juan Cruz Rodríguez).

Cabe señalar que todas las listas vienen trabajando, desde que Tevez pegó el portazo, en la búsqueda de un entrenador. Igual, escucharán qué plantea Carloni, que seguramente buscará que el nombre del DT salga por consenso.