Central buscará hacer pata ancha en el Fortín de Liniers

No es que se tratará de un partido de alta tensión. Pero tiene su grado de complejidad. Sea para Vélez como para Central. Los dos llegan a este convite con sus prisas. La idea es, ante todo, evitar cualquier tipo de esquirlas. El Fortín será testigo directo de esta contienda, que arrancará a las 19.15. Claro que el canalla y el representativo de Liniers tuvieron que hacer algunos enroques ante algunas lesiones y suspensiones para poder asimilar esta 19ª fecha de la Superliga con hidalguía. De hecho, los auriazules reforzaron de lo lindo el mediocampo para esta ocasión porque consideran que el rival se potencia en este sector cuando avanza. Dos estilos con ciertos matices y coincidencias estarán cara a cara. Porque nadie puede negar, pese a su respectivo andar, que ambos se caracterizan por ser intensos.

En Central saben que no pueden permitirse quedar en el piso por la derrota sufrida ante Godoy Cruz. Deben ponerse de pie esta misma tardecita. Tienen tentaciones de sobra. Porque el ingreso a alguna de las copas internaciones sigue siendo más que una obsesión.

Y para codearse en ese selecto grupo de élite hay que conseguir primero el pasaporte. Y en eso están los canallas. Trabajando y completando los formularios. Casillero por casillero. Hasta ahora viene sumando de lo lindo, pero no le alcanza aún para obtener el visado.

A eso hay que agregarle que Leo Fernández volvió a meter mano en el equipo. Y no por deseo supremo. Las obligaciones lo llevaron solito a reformar cada una de las líneas. Ante la lesión de Mauricio Martínez y la suspensión de Fernando Tobio, el DT apostó por los ingresos de Oscar Cabezas y José Luis Fernández. Pero el ex Godoy Cruz actuará en el lateral izquierdo, obligando al chileno Parot a correrse hacia adentro unos metros y formar la zaga central junto al colombiano. Un combo que no se sabe cómo reaccionará en cancha.

Mientras que en el medio no dudó en confirmar a Lioi, López Pissano, González, Gil (entrará por el lesionado Ruben) y Carrizo. Cinco volantes. Una zona ultraofensiva. Los apellidos y características de cada uno de estos nombres así lo certifican además, más allá de que en la práctica que mostró el DT se observó cómo avanzan casi todos. Porque, salvo Maxi González, el canalla atacaba con los restantes cuatro volantes más el punta Fernando Zampedri.

Claro que hoy todo esto habrá que ratificarlo en cancha ante un Vélez que viene algo golpeado de la mano de Gabriel Heinze. Y no precisamente por la derrota ante Racing la fecha pasada. El equipo no sale de la zona baja de los promedios. Llega además a este partido con tres bajas por suspensión, ya que Fabián Cubero llegó al límite de tarjetas amarillas, mientras que Brian Cufré y Hernán De la Fuente fueron expulsados en Avellaneda.

La lógica indica que el DT sólo repetirá a Luis Abram en el fondo. Mientras que ingresarían Bazán, Joaquín Laso y el ex canalla Marco Torsiglieri siempre y cuando supere un problema muscular que lo hizo entrenar en forma diferenciada durante toda la semana. Incluso esta semana vivió un momento interno delicado por una supuesta discusión entre Mauro Zárate y el muy particular entrenador.

El panorama grafica la realidad de uno y otro. Pero Rosario Central buscará hacer pata ancha en Liniers ante un Vélez que tiene otros objetivos porque sabe que el descenso puede acechar antes de lo estipulado.