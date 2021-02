La lista de nombres es cada vez más restringida, pero lo que no se modifica es la intención que tienen en Central de contratar un refuerzo en el mediocampo, para llenar el hueco que dejó Fabián Rinaudo. Y si bien este miércoles no hubo avances por ninguno de los apellidos que hay en carpeta, sí en Arroyito trataron de interiorizarse sobre algunas cuestiones en particular. Al Kily le pusieron sobre la mesa los nombres de dos uruguayos: Martín Rabuñal (26 años) y Emiliano Romero (28), el primero pertenece a Defensor Sporting y el segundo a Atlético Rafaela. Hoy sería un día clave, ya que la idea es iniciar las negociaciones pertinentes, aunque la prioridad estaría en Rabuñal.