Central arranca su aventura Sudamericana recibiendo a San Pablo

Es distinto. Un partido que nada tiene que ver con los que juega Central en la Superliga. Porque el rival también es de otras características, internacional y de los considerados grandes, más allá de que hoy San Pablo no llega en su mejor momento. Además, porque es uno de esos cotejos especiales, de 180 minutos. Largo, tanto que va a empezar esta noche, a las 21.30, en Arroyito y va a terminar dentro de casi un mes, encima en Brasil. Y acá está uno de los "secretos" a descifrar: no enloquecer. No deben hacerlo ni los jugadores auriazules, ni el novato DT, ni los hinchas canallas. Así llegue un gol enseguida, en un arco u otro, así el cero no se rompa. ¿Algo más? Sí. Es preferible que ellos no conviertan. Más vale un ventajoso 2-0 que un 3-1 acá, porque el gol de visitante vale mucho, alcanza con fijarse qué le pasó a Barcelona con Roma en la Champions.