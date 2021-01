El Kily fue un interlocutor importante en estos últimos días. Es que el DT se puso en cierta forma al frente de la situación y conversó en más de una oportunidad con Marco para que revea su posición. Claro, lo hizo en los días previos al encuentro contra Boca Unidos y por eso quizá no haya podido prestarle la atención que el tema ameritaba, pero el ida y vuelta discursivo existió. Después, con el desaguisado futbolístico de Central en San Nicolás, se puso el pie en el acelerador hasta lograr lo que hoy es, a todas luces, la gran noticia en el mundo Central: el regreso de su último ídolo y capitán de aquel equipo campeón de Copa Argentina 2018 de la mano de Edgardo Bauza.

ruben2.jpg Marco Ruben, con la de Central, una imagen que se repetirá.

Ese pedazo de la historia sobre las ganas de volver no es menor. Hubo gente en Central que venía teniendo un contacto permanente con Marco y había sido el propio delantero el que aseguraba, por ese entonces, que su vuelta era un hecho. Y cuando se habla de “ese entonces” se hace referencia al fin de semana pasado.

“Marco estaba decidido a volver y puedo dar fe de ello porque lo hizo saber”, le relató a Ovación una fuente calificada, que jamás perdió contacto con el futbolista.

Por lo demás, en Central sucedieron algunas cosas importantes que atentaron contra su propia integridad. A la derrota en San Juan, que no fue tomado como un cimbronazo, se le agregó la renuncia que el preparador físico Ernesto Colman puso sobre la mesa (no viajó al partido ante Boca Unidos), luego de un entredicho con Emiliano Vecchio. Su situación aún no está resuelta y podría rever su postura.

Incluso en los últimos días hubo declaraciones del actual capitán (Vecchio) que en Ruben no habrían caído de la mejor manera, pero en ese punto también se logró dar un paso adelante, en positivo. Porque se conoció que Vecchio y Ruben mantuvieron una charla, en la que limaron asperezas. Es de público conocimiento que ambos futbolistas mantienen diferencias desde hace muchos años, cuando jugaron juntos en Central. Los detalles finos de esa charla los conocerán sólo ellos, pero indudablemente fue un elemento que sumó en esta historia. Así como cuando hace un par de años quiso volver a Central se especuló con que Ruben le había cerrado las puertas, en esta ocasión se imaginó un escenario similar, pero a la inversa. De todos modos, esas discrepancias es probable que hayan pasado al olvido. Y si no es así, seguro se dejaron de lado.

Bienvenido.JPG El Central de 2006, con Ruben y el Kily como compañeros.

No está de más recalcarlo: Ruben tenía pensado volver y de golpe y porrazo se echó para atrás. Claro, a esta altura poco importe qué cosas postergaron su arribo a Arroyito por unos días. Lo que cuenta hoy es que vuelve y que será una vuelta después de una larga inactividad, que comenzó en aquel partido contra Colón pero que se hizo efectiva luego de que decidiera ponerle una pausa a su carrera, un mes después de que finalizara su contrato con Central y a pocos días que de que el Kily González tomara la posta de Diego Cocca. Ese 1º de agosto de 2020 Marco se expresó a través de un comunicado en el que habló de “no jugar al fútbol profesional en lo que queda de este 2020”, de “pausa” y de que pese a que “no vivo esto como una despedida”, informó a Central “que no me tenga en cuenta”.

Ya con más de seis meses de finalizado el contrato, su nombre siguió ligado a Central y generando expectativa por el sólo hecho de ser Marco Ruben. Finalmente la espera llegó a su fin, no sin los comportamientos particulares de los que suele ser protagonista. Porque hasta el fin de semana pasado tenía decidido volver a calzarse la 9, hasta que algo lo perturbó, pero inmediatamente logró superar.

Para iniciar el torneo tendrá apenas un par de semanas para recomponer y adecuar su físico para la alta competencia. Ahora sí, la 9 lo espera.

Tres momentos de Ruben:

El último fue en el Gigante

Momento1.jpg

Fue el único partido canalla de la Copa de la Superliga: 1-3 v. Colón en Arroyito y el gol lo marcó él. Ruben también había marcado en los dos anteriores: 1-2 v. Argentinos (V) y los tres del 3-1 a Arsenal (L).

La "pausa"

Momento2.jpeg

Cuando venció su contrato y sin certezas de la vuelta del fútbol, Ruben emitió un comunicado en redes sociales donde explicaba que su carrera se ponía “en pausa”. Parecía un adiós.

El "no" de hace tres días

Momento3.jpg

Las versiones eran optimistas para su regreso pero fue el representante de Ruben, Andrés Miranda, el que comunicó que no volvería a jugar. Sin embargo, ahora decidió su retorno.