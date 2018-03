Cecilia Carranza: "La realidad es que estoy supermotivada"

A mitad de camino, entre un Juego y el otro. A mitad de camino, entre la gloria máxima que fue la obtención de la medalla de oro en Río de Janeiro 2016 y con la mira ya puesta en Tokio 2020. Así está la rosarina Cecilia Carranza Saroli. Parece una exageración pero es una realidad. Cecilia y Santiago Lange ya apuntan a conseguir la clasificación del barco de Nacra 17 a los Juegos de Japón. Antes, por estos días, participarán del certamen Copa Princesa Sofía (2 al 7 de abril) en las aguas de Palma de Mallorca, luego irán a la Copa del Mundo de Hyeres, en Francia, y ya sí en agosto, en Dinamarca, irán por el boleto preciado. Hace unos días, la única rosarina en colgarse una medalla de oro olímpica en unos Juegos convencionales habló con Ovación y se refirió al desafío de volver a soñar, de volver a entusiasmarse en una campaña de este tamaño: "No sé si hay una regla o a cada uno le pasarán cosas diferentes, pero la realidad es que en el presente estoy supermotivada, me levanto con un montón de ganas de ir a entrenar. Sueño, deseo y creo que eso es fundamental", dijo.

¿Cómo están de cara al inicio de la competencia "fuerte" del año? (Compite junto a Santiago Lange, con quien se consagró en los Juegos de Río).

Superfelices, hicimos una pretemporada muy linda. Como siempre nuestro día a día es complejo (risas), siempre tenemos problemas, pero la verdad es que es un equipo que ha aprendido a resolver y a sortear obstáculos, eso además lo termina haciendo interesante. Acabamos de terminar la pretemporada para ir a Europa a empezar la gira (partieron este viernes). El objetivo principal del año es lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos en el Mundial de Clases Olímpicas, que será en Dinamarca en agosto. Este año tuvimos una pequeña prueba que fue en Miami, en fecha de Copa del Mundo (enero), logramos una medalla de plata pero también somos conscientes de que en Europa se suman más barcos y eso va a dificultar más la cosa. Lo que hicimos de Miami a hoy fue tratar de subir el nivel lo máximo posible y ahora vamos a ver qué pasa. En Palma de Mallorca vamos a ver dónde estamos parados y qué tenemos que mejorar para el futuro.

¿Qué tal esa pretemporada? ¿Fue lo que querían?

Estuvimos en noviembre y diciembre en Argentina, en enero haciendo dos campeonatos en Miami, la World Cup y la Mid-Winter Regatta y cuando volvimos estuvimos 15 días más en Argentina antes de irnos a Uruguay 10 días más. Uruguay nos sirvió mucho para navegar en mar más abierto, en una ola más parecida a la que vamos a encontrar en Europa. En la pretemporada también buscamos matarnos a nivel físico, aunque en este caso no pudimos hacerlo tanto porque estábamos atrasados con horas en el agua, que es lo que siempre priorizamos. Tratamos de sumar y tachar todos los casilleros.

¿De qué manera se trabaja la motivación cuando ya llegaste a la cima con la obtención de la medalla de oro en Río, vino un año tranquilo como 2017 y ahora hay que empezar ya a construir para Tokio?

No sé si hay una regla o a cada uno le pasarán cosas diferentes, la realidad es que en el presente estoy supermotivada, me levanto con un montón de ganas de ir a entrenar. Sueño, deseo y creo que eso es fundamental. Quizás después de los Juegos (de Río) estaba un poco cansada, exhausta, con un montón de cosas en mi cabeza, pero lo cierto es que las veces que han pasado esas cosas en mi vida después termino cayendo en la misma realidad, que es la que me gusta. Esto es lo que disfruto y me vuelvo a llenar de energía siempre. Hoy estoy de nuevo en esa etapa de disfrutar a pleno lo que hago y en una etapa muy linda en la construcción del equipo. Tenemos un entrenador nuevo (Juan De la Fuente), tenemos una persona nueva que nos ayuda en la logística nueva (Fernanda Sesto), estamos construyendo el equipo nuevamente, con una base supersólida. Todo ese trabajo es superinteresante.

Mientras tanto siguen disfrutando de esa medalla de oro. A veces no la recordás vos, se encarga la gente, ¿no? ¿Son de las cosas que no se pierden nunca?

Es cierto, hay veces en las que uno como deportista va dejando atrás esas cosas porque tiene los próximos objetivos más presentes que los pasados. Estas situaciones (los encuentros con la gente) te hacen dar cuenta de que eso está más presente de lo que uno piensa, la gente lo valora un montón y sigue siendo un motivo para disfrutar, para compartir.

También Bisio y compañía

En España, además de Cecilia Carranza, habrá presencia rosarina. Juan Pablo Bisio, hoy por hoy el velerista Nº 1 del país en Laser, se presentará en esa especialidad junto a Tomás Pellejero. Por su parte, Tomás Dietrich lo hará en 470. Todos competirán en el Princesa Sofía y en la Copa del Mundo de Hyeres.