Cavigliasso va por mucho más

El cordobés Nicolás Cavigliasso no se conformó con el gran segundo puesto en su debut dakariano de 2018 y en cuatro etapas del rally más duro del mundo por Perú se afianza como líder de la clasificación general. Lo sigue otro coterráneo, Jeremías González Ferioli, que también aspira a ir por lo máximo en la categorías cuatriciclos, que sigue siendo a pedir de los argentinos con la marca que dejaron los Patronelli.

Precisamente, en su primer Dakar, en 2009, Marcos Patronelli fue segundo y luego ganó el del año siguiente. Por ese mismo honor va el de General Cabrera, que ayer venció de San Juan de Marcona a Arequipa por un minuto sobre González Ferioli y por esa diferencia manda en la general, donde el tercero es otro argentino, Gustavo Gallego. Fue un mal día para otro cordobés, el Coyote Villagra en camiones, que llegó tarde al final y se retrasó en la general.

En autos, venció Nasser Al-Attiyah sobre Stephane Peterhansel y así marchan en la general. Tercero marcha Nani Roma. El mejor argentino, con un UTV no homologado como tal, es Juan Manuel Silva, que marcha 34º.

Mientras que el salteño Kevin Benavides aún no puede dar la lucha franca por la punta. Fue 9º ayer y va 6º en la general, detrás del estadounidense Ricky Brabec, ganador del parcial. Igual, el argentino está a nueve minutos de la punta y todo puede ser. El escolta es el chileno Pablo Quintanilla.

El ruso Sergei Kariakin domina en UTV, sin presencia de pilotos argentinos.

