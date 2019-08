Cautela en Chile por Gil

Un intermediario continúa gestionando ubicar a Leonardo Gil en el exterior. La única oferta informal que recibió Central llegó desde Chile por un interés de Colo Colo, que planteó adquirir la mitad de la ficha del mediocampista en 800 mil dólares. Pero las tratativas no prosperaron porque se la consideró insuficiente. Si bien en Arroyito esperan con los brazos abiertos un nuevo llamado, lo concreto es que Ovación recibió ayer desde suelo trasandino una respuesta que pone un manto de cautela a este caso. Según deslizó Marcelo Espina, quien es el gerente deportivo de los albos, "por ahora no está nada decidido” que sumen al temperamental volante. A la vez otras versiones que circulan del otro lado de la cordillera indican que el cacique no descarta formular una nueva y jugosa propuesta en breve.

El futuro deportivo del Colo Gil sigue siendo una verdadera incógnita. Por el lado de los canallas hay que remarcar que anhelan desprenderse del futbolista por la sencilla razón de que necesitan dólares frescos para poder hacer frente a los diversos compromisos de pagos que tiene la institución.

También es cierto que Diego Cocca perdería a su "jugador mimado”. Por eso es que por dentro espera que Colo Colo siga en modo pasivo. Aunque la escuadra trasandina no se viene mostrando estar tan convencida de hacer una inversión en la actualidad.

Al menos esa es la resultante que se desprende tras la afirmación de Marcelo Espina, quien le dijo a este medio que "por ahora no está nada decidido” cuando se lo consultó sobre si el aguerrido volante podía sumarse al cacique como marcan algunos rumores.

Mientras tanto, en Central están en constante alerta y con todas las líneas abiertas aguardando una nueva señal. Aunque a juzgar por lo que dijo ayer el gerente deportivo de los albos, en Chile manejan este caso con muchísima cautela y hermetismo, pese a que algunas voces confiaron por lo bajo que el jugador sigue en el radar de los albos, que harían de un momento a otro un nuevo intento.