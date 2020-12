Casi medio siglo después leprosos y canallas son locales en la misma fecha

El primer capítulo de la fase complementación de la Copa Diego Armando Maradona entregará un dato particular para los equipos rosarinos. En que tanto Newell’s como Central jugarán en la misma fecha en condición de local. El sábado 12, a las 17.10, en el Marcelo Bielsa, Newell’s recibirá la visita de Estudiantes. Y 48 horas después, el lunes 14, también a las 17.10 en el Gigante de Arroyito, Central hará de local ante Patronato. Si bien cuando estaban en distintas divisiones (los leprosos en primera y los canallas en segunda) se dieron algunos casos, no es un dato menor que solamente dos veces en la historia, con los rojinegros y los auriazules disputando el mismo torneo, como en este caso será la fase complementación, se dio esta particular situación que se va a vivir el próximo fin de semana. Y ambas ocurrieron hace medio siglo.