El defensor de Central Matías Caruzzo y el arquero de Newell's Alan Aguerre brindaron una conferencia de prensa conjunta en horas del mediodía en hotel Esplendor Savoy, en la previa al clásico del domingo, que se jugará a las 17.10 en el Coloso del Parque.

"Hay que brindar un mensaje que por más que sea una rivalidad muy grande no deja de ser un partido de fútbol, donde dos de los equipos más importantes del fútbol argentino quieren ganar. Que sea en paz y que gane el mejor", expresó el arquero rojinegro.

"Este partido se vive de una manera muy particular no sólo en la ciudad, sino en todo el país, como un River - Boca o un San Lorenzo - Huracán". Mientras que Aguerre contó: "Siempre es lindo ver un Newell's-Rosario Central y no me deja de sorprender cómo se vive el fútbol en Rosario en el día a día: arrancamos el año jugando contra Boca y la gente me decía 'hay que ganar el partido'. Yo pensaba que me hablaban de ese rival, pero no: ya se anticipaban a este clásico que se viene".





prensa02-.jpg



El zaguero auriazul apuntó que en el último clásico "las circunstancias fueron otras, ese fue un partido de Copa Argentina, eliminación directa y sin público, cosa que no nos gustó. Ahora lo importante es este partido, que es por torneo y con público local, así que ojalá que podamos hacer un buen partido y poder realizar lo que venimos haciendo en la semana desde el arranque".

prensa03.jpg



A su turno, el guardavalla leproso señaló: "La obligación de Newell's siempre es la misma: ganar. Se nos viene un partido importantísimo, que estábamos esperando. Un clásico rosarino siempre es lindo de ver y nosotros nos estamos preparando de la mejor manera. Tenemos jugadores importantísimos, nos hemos reforzado muy bien y creo que mi nivel es una consecuencia de lo cómodo que me siento en Newell's. Es un club muy grande y me pone muy contento por mi presente. Espero tener un buen clásico".