Caruzzo no se lo quiere perder

Sin dudas que Edgardo Bauza hubiera querido llegar al clásico de Copa Argentina con mejores sensaciones y otro semblante. Y no sólo eso, lo ideal para el entrenador de Central hubiera sido no tener que renegar demasiado con el armado del equipo, más allá de que las dudas no son muchas. Lo que ocurre es que el Patón tiene en período de observación a algunos futbolistas, entre ellos a Matías Caruzzo, uno de los principales referentes y de los de más experiencia del equipo. Ayer el defensor no pudo participar del trabajo táctico y un rato más tarde el Patón lo puso en duda. Al menos dijo que esperará hasta hoy para evaluarlo. No obstante, allegados al cuerpo técnico indicaron que el futbolista está convencido de que podrá dar el presente en cancha de Arsenal. "No se lo quiere perder por nada del mundo", aseguraron. El resto, Oscar Cabezas tiene chances de volver, mientras que en la ofensiva de Fernando Zampedri, Germán Herrera y Maximilino Lovera jugarán dos.

Que la duda sea Caruzzo no es un dato menor, por la experiencia del jugador en cuestión. Lo cierto es que el zaguero ayer se quedó al margen del trabajo futbolístico por esa contractura que tiene en el aductor derecho y que arrastraba desde la previa de Patronato. En realidad, la semana pasada sintió una pequeña molestia pero fue él mismo quien le dijo el técnico de trabajar aparte, sabiendo que llegaba sin problemas al choque en Paraná. Y algo similar es lo que sucede ahora. El ex San Lorenzo está "convencido", según apuntaron que mañana podrá jugar frente a Newell's. El Patón dijo que si no está al ciento por ciento no lo arriesgarán, pero el futbolista no baraja otra posibilidad que jugar.

El rato de fútbol que ordenó Bauza ayer tuvo a Marcelo Ortiz y Cabezas como zagueros centrales y uno de ellos es quien acompañará a Caruzzo, siempre y cuando pueda jugar, que es lo que todos creen hoy en Arroyito. Y el acompañante será otro tema importante. Ortiz viene con continuidad (jugó ante Boca y Patronato), pero Bauza considera que el colombiano es el titular. Allí lo verdaderamente importante será cómo responda Cabezas.

En condiciones normales el moreno no debiera tener problemas. Es que el desgarro en el aductor que lo sacó de las canchas y aún no lo dejó volver fue hace más de un mes (el 17 de septiembre) ante Defensa y Justicia. Amagó estar ante Boca pero sintió molestias y por eso el Patón lo concentró pero no lo llevó ni al banco y el pasado fin de semana sí fue una de las alternativas en Paraná.

En la ofensiva

En la delantera Bauza tampoco definió nada. Por eso también dijo que se va a tomar 24 horas más para evaluar y decidir. Y aquí la cuestión va más allá de un nombre u otro, sino que lo trascendente será qué esquema utilizar: el 4-4-2 con el jugó prácticamente todos los partidos o el 4-4-1-1 puesto en práctica en cancha de Boca, donde el equipo mostró, pese al empate, una de sus mejores caras. Trasladado eso a los nombres propios: Herrera o Lovera; Lovera o Zampedri.

Desde un principio la idea de Bauza fue jugar como en la Bombonera, con Lovera de media punta, pero el formoseño recién ayer pudo hacer fútbol normalmente (para el equipo alternativo). Es más, minutos antes del partido contra Patronato trabajó en el campo pero ni siquiera entró entre los 18.

Es por eso que Herrera fue titular en el último partido e incluso ayer el técnico volvió a apostar por la dupla de ataque. En principio sería la principal duda de parte del entrenador. Claro que está la posibilidad de que ambos jueguen y que quien quede afuera sea Zampedri,quien hasta aquí fue casi siempre titular (sólo faltó (frente a Almagro, por Copa Argentina y Unión por la Superliga) por sendas lesiones.

Otro dato: Herrera es el goleador en la era Bauza, anotó en los dos últimos clásicos y quien marcó también hace algunos días ante Patronato. No es mucho el tiempo que tiene el Patón para evaluar. Tras la práctica de hoy debería definirlo.