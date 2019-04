Caruzzo dijo que hicieron "un buen partido" y ya piensa en la final con Boca

Central igualó ante Católica y dejó otra pobre imagen, más allá de algunos minutos del segundo tiempo en que mostró reacción y algo de rebeldía. Y la igualdad los dejó afuera de todo. Ya había quedado eliminado de la Libertadores y hoy quedó sin chances de clasificar para la Sudamericana también.

No obstante, para Matías Caruzzo hoy Central hizo "un buen partido, fue distinto a como veníamos. VenImos de una victoria que no terminó alcanzando ante Aldosvi, por la Copa de la Superliga -donde también quedó eliminado- pero que no deja de ser buena. Y entiendo que hoy pudimos haber ganado el partido, pero por esas cosas que tiene el fútbol no pudimos".

Teniendo en cuenta que el próximo desafío de Central es la final de la Supercopa ante Boca, el jueves de la semana próxima, Caruzzo ya empieza a poner la mira en ese encuentro. "Vamos a llegar mejor a ese partido, queda un poco más de una semana para jugar una final más y estamos ilusionados", admitió.

Sobre el hecho de jugar una nueva final, el experimentado defensor aseguró: "Jugar finales siempre es lindo, es hermoso, es algo único, después tenemos el 50 por ciento de chances cada uno, es una final, al margen de las individualidades que tiene Boca, que no hace falta ni decirlo. Pero nosotros tenemos un gran plantel y estamos capacitados para ganarlo".