Tevez le entró duro al Chapa Retegui por no sumarse a Central: "Faltó a su palabra, me falló"

Carlos Tevez sigue más que enojado con Carlos "Chapa" Retegui , quien era considerado un hombre clave en la preparación de Central cuando el Apache decidió aceptar el ofrecimiento de la dirigencia canalla para hacerse cargo del primer equipo. Sin embargo, el ex técnico de los seleccionados argentinos de hockey prefirió seguir en su cargo de secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Este martes, Tevez dejó en claro sus sentimientos al señalar: " El fútbol no es para cagones, en el fútbol hay que ir al frente. Faltó a su palabra y me falló ".

En una entrevista este martes con TyC Sports luego de la derrota ante Aldosivi -la segunda consecutiva tras la caída en el debut del ex Boca ante Gimnasia-, Tevez fue consultado sobre cómo había quedado su relación con Retegui y allí comenzó a disparar munición gruesa: " Fue desprolijo y faltó a su palabra. Priorizó su compromiso político que su sueño y en eso me falló a mí, a mi familia, a Central y a mucha gente ", indicó el Apache.

"El fútbol no es para cagones, en el fútbol hay que ir al frente", agregó Tevez.

El ex delantero de Boca devenido en entrenador destacó que con Retegui "estábamos trabajando juntos hace un tiempo y me acompañó a la cancha de Vélez. Fue muy desprolijo, no me gustó cómo se manejó, salió a hablar y no me lo dijo en la cara".

Cuando fue presentado como nuevo técnico, Carlos Tevez anunció que a la brevedad se sumaría Carlos Retegui, un dato que causó entusiasmo en el universo canalla ya que su llegada potenciaría al flamante DT.

"Eligió su cargo político sobre su sueño que era dirigir. Ya no volvería a hablar con él, no tengo nada que hablar, me falló", volvió a resaltar Tevez.

"Lo que más me dolió es que nos falló. Antes de la conferencia hablé con él y me dijo 'vamos y agarramos'. Incluso, estuvimos en Vélez y al otro día de la conferencia sale a hablar sin decírmelo en la cara y yo me entero por los periodistas", enfatizó.

"Fue desprolijo y me hago cargo. Esperaba que me venga de frente. Es una situación difícil y delicada. Yo estoy más sorprendido que nadie porque veníamos trabajando seis meses antes. Priorizó a las 30 o 40 personas que puso en el cargo donde él está y le falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, el fútbol es para que que ponga el pecho y falla al frente".