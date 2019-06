Carloni: "No le daremos el pase libre a Domínguez"

Ricardo Carloni tomó cartas en el asunto y salió a marcar la cancha con respecto al caso que tiene como protagonista al juvenil Franco Domínguez, quien dejó Central hace más de un mes de un plumazo sin dar ni dejar rastros. “Lo que llegó al club en realidad fue una nota presentada por la madre del jugador donde se pide el pase del chico”, dijo de entrada el dirigente. “Todavía la comisión no se reunió, pero desde lo personal lo veo inviable. No se le dará el pase”, acotó sin dudar el vicepresidente primero auriazul.

Luego, Ricardo Carloni dio algunos sólidos argumentos de por qué la entidad canalla no piensa darle la libertad de acción como pidieron recientemente desde el círculo íntimo familiar del juvenil.

“Porque es un chico categoría 2007, que estaba jugando en las infantiles de AFA, y estuvo casi un año y medio en la pensión del club con la gran inversión que representa eso para Central. En lo personal lo veo inviable que se le entregue el pase”, sostuvo el alto directivo.

El directivo remarcó que “nos vamos a reunir con el resto de los que integramos la mesa de directivos para analizar este caso. Pero considero que la decisión será una, no darle el pase”.

“Además creemos que tiene condiciones y gran futuro. No veo posible que salga así nomás”, agregó Ricardo. Con respecto a la posibilidad de Boca sea el destino de Franco Domínguez como algunas voces sugieren, desde Central fueron contundentes. “En ese punto, porque hoy lo que se está solicitando es el pase, no podemos decir nada. Lo que sí es que el pase no se lo daremos”, deslizó Carloni con convicción.

“Central recibió en este caso una nota solicitando el pase del chico. Y no se lo daremos más allá que debemos formalizarlo en reunión de comisión directiva. Acá quien pide la libertad es la madre del jugador y no un club particular. Pero Central no se lo dará”, cerró el vicepresidente. Resta saber ahora cuáles serán los pasos a seguir por la familia de Franco Domínguez (es hermano del Chimy y el Gato Avila por parte de la madre).