Carloni confirmó que Independiente hizo un sondeo por Zampedri

"La chance de que sea transferido está abierta. Independiente hizo un sondeo por el jugador". Así respondió el vicepresidente de Central Ricardo Carloni ante la consulta sobre la posibilidad de que el delantero Fernando Zampedri deje de pertenecer al plantel que conduce el entrenador Edgardo Bauza.

Carloni aseguró que "la chance de que sea transferido está abierta. El pase del jugador tiene un valor al que puede acceder cualquier club. Y si el contrato del jugador es importante, lógicamente nos sentaremos a hablar".

También reconoció que "Independiente hizo un sondeo por el jugador, no una propuesta formal" y que la posibilidad de transferir al delantero "será inviable cuando estemos cerca del inicio del campeonato".

>> Leer más: Ya hay fecha y escenario para la Supercopa entre Central y Boca

Carloni también dejó en claro que en caso de que el delantero deje el plantel el club tendrá "la necesidad de reemplazarlo porque se trata de un jugador importante".

En ese sentido sostuvo, en diálogo con TyC Sports, que una posible negociación llegaría a buen puerto sólo si se resuelve en el corto plazo. "Cuando estemos cerca del inicio del torneo ya será inviable porque los nombres que manejamos para reemplazarlo se van acortando debido a que los futbolistas van encontrando club. Y tiene que ser un jugador del nivel del que se va".

Ante la consulta sobre uno de los posibles reemplazantes de Zampedri es el delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, respondió: "No me quiero adelantar a los hechos porque no hay una oferta oficial de ningún club por Zampedri".