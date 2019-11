Caniggia pegó duro

Claudio Caniggia denunció que “el club de amigos” liderado por Lionel Messi en el último Mundial de Rusia 2018 “apretó” al entrenador Jorge Sampaoli. Desde México, el Pájaro fue duro con el plantel de futbolistas que participó de la cita mundialista y disparó también contra el Zurdo por haberlo permitido. “En el último Mundial pasaron cosas que no deberían haber pasado. No puede ser que se apriete al técnico, se lo ponga en una habitación y se le diga «vamos a hacer lo que nosotros queremos y no queremos jugar así. Si querés quedate en el banco». Es una barbaridad que haya aceptado eso”, arremetió el ex futbolista en Fox Sports México.

En otro orden, Caniggia habló de su ausencia en Francia 98. “Passarella nos dejó afuera a mí y a Redondo. Eso fue una decepción porque estaba perfecto y él llevó jugadores que tenían sus amigos representantes y los querían vender”, tiró.