Caniggia le hizo un fuerte pedido a su hijo

Desde que Mariana Nannis se sentó en el living del programa de Susana Giménez el 13 de septiembre para hacer fuertes denuncias públicas en contra de su marido el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, la vida de la familia se convirtió en un infierno mediático.

El último capítulo de la historia sin fin la protagonizaron el propio Pájaro Caniggia y su hijo Alexander, quien a diferencia de su hermana melliza Charlotte siempre estuvo del lado de su madre Mariana.

Padre e hijo se cruzaron muy fuerte a través en un chat de WhatsApp, donde el Cani le pidió a Alexander que se cambie el apellido. "¡Qué bien vos, eh! ¿Sabes qué? Cambiate el apellido entonces. Hacelo ya”, le exige. Y concluye demostrando todo su enojo en un texto escrito en mayúsculas: “¡Podés hacerlo!”.

Embed Sin palabras! Cuando te quieras hacer responsable de tus actos y como padre pongas la cara para hablar, yo no voy a dudar un segundo en sentarme a tomar un café y arreglar las cosas entre nosotros! pic.twitter.com/TeHPWrMvWO — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) October 1, 2019

Alexander hizo público el chat con su papá en Twitter para exponer un nuevo conflicto familiar. Y al día siguiente le respondió a su padre: “En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas por encima a una mina antes que a tus hijos".

Pero el Cani le contestó enseguida: “No puedo creer que hayas participado por dinero a una cosa así”, le reprochó a su hijo por las declaraciones que formuló en el programa italiano al que asistió a cambio de una cifra en euros junto a su madre.

“Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, mientras se iba con prostitutas”, había dicho Alex en esa ocasión.

Leer más >> Caniggia aseguró que nunca cometió "violencia de género"

Mariana Nannis denunció mediáticamente al exjugador por violencia de género, y calificó a Caniggia de insano, por eso sostuvo que su objetivo era rescatar a su marido para internarlo y así aislarlo, según ella, de un entorno nocivo.

El detonante de la batalla familiar fue la aparición de Sofía Bonelli, una joven periodista de 26 años quien tras seis meses de ocultarse confirmó su noviazgo con el Pájaro.