Canelo Álvarez: "Soy un peleador de élite y lo demostré"

Ayer nomás, Saúl Álvarez destronó a Gennady Golovkin como rey de los pesos medianos. Lo dejó sin el invicto, sin el récord absoluto de defensas de sus títulos y con la sensación de que el futuro ya está aquí. Sin embargo, ambos planean ya una tercera entrega de esta saga de peleas.





"Es el día más feliz de mi vida", dijo Canelo sonriente tras la victoria, con una chaqueta dorada y reluciente. De campeón.



Tras una larga jornada, luego de varias semanas de intercambios dialécticos con el equipo de su rival, el mexicano por fin logró el objetivo con el que llevaba años soñando: ser el mejor púgil de la categoría.





Y lo hacía en el segundo duelo contra Golovkin. En el primero, a mediados de septiembre del año pasado, firmaron un controvertido empate que no contentó a ninguno.





Con 28 años, el futuro había dado paso al presente. Golovkin, de 36, tras una carrera inmaculada, mostraba debilidad por primera vez y su oponente la aprovechaba por decisión mayoritaria (115-113, 115-113, 114-114) para consagrarse delante de un público enfervorizado que lo aclamó hasta la extenuación.





A horas de festejar el Día de la Independencia de su país, Canelo era al fin un hombre libre. Liberado de las cadenas. Con un poderoso legado que espera ampliar. Con una tercera pelea ante "GGG" en el punto de mira.





"Yo no soy cualquier rival, soy un peleador de élite y lo demostré. Si la gente quiere una tercera pelea, la tendrán", apuntó el nuevo campeón mundial de los medianos por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).





Recién coronado como nuevo campeón del peso mediano CMB y la AMB, Canelo Álvarez no se inmutó ante las críticas de la gente que piensa que fue favorecido en las tarjetas de los jueces por segunda ocasión consecutiva ante el kazajo Gennady Golovkin.





El oriundo de Jalisco, una vez más, hizo caso omiso a las críticas y se centró en afirmar que este triunfo era necesario para toda la gente mexicana.





"No fue fácil, pero trabajamos para ganar. Queríamos el nocaut y no llegó, pero al menos cumplimos con el objetivo. Tenía un rival muy fuerte enfrente y eso también cuenta. Esta es una victoria importante para mi país. Es increíble para mi historia también", dijo Álvarez sobre el ring ante la prensa.





El otro lado de la moneda fue Golovkin, quien compareció ante los medios con un rostro desencajado, con las huellas marcadas en el rostro por la batalla y pidiendo una tercera pelea, aunque reconociendo la victoria del mexicano.





"Podría decir muchas cosas hoy, pero no me queda más que felicitar a Canelo porque es el nuevo campeón. No esperábamos que saliera a buscar la pelea, pero lo hizo y eso provocó el gran espectáculo que protagonizamos", dijo Golovkin.





"Voy a continuar trabajando para demostrar que soy el mejor y si eso incluye una tercera pelea frente a Canelo, claro que la podemos negociar. La gente merece otra pelea como esta", apuntó por su parte el kazajo, que quedó con un récord de 38 victorias (34 por nocaut), un empate y una derrota, además de solo poder igualar y no superar las 20 defensas de títulos de la leyenda estadounidense Bernard Hopkins.





Por su parte, Canelo presenta un balance de 50 triunfos (34 por KO), dos igualadas y un único tropiezo ante la leyenda estadounidense, el excéntrico Floyd Mayweather.





Un calendario complicado





Tanto el azteca como el kazajo terminaron heridos la pelea en el T-Mobile Arena de Las Vegas, teniendo que recibir varios puntos de sutura por sendas brechas profundas en las cejas. Ello podría hacer que ya no volvieran a subirse al cuadrilátero hasta el 2019 y, entonces, otros planes podrían entrometerse entre ellos.





El presidente de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya, aseguró que podría llevarse a cabo en mayo una pelea entre Canelo y el canadiense David Lemieux, que el sábado noqueó en el primer asalto al irlandés Gary "Spike" O'Sullivan, por lo que el cierre de la trilogía con Golovkin podría llegar en septiembre de 2019.





Para entonces, "GGG" tendrá un año más y la diferencia de edad parecerá aún mayor luego de que esta resultara evidente el último sábado.





Pero uno y otro están condenados a encontrarse: ninguno de los dos aspira a conseguir una bolsa parecida ante otro oponente, ambos protagonizaron una pelea para la historia y el mundo espera por la última película de una saga que ha tenido de todo. Y que ha coronado a Canelo en la temporada de premios.