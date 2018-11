Guerreras . Las canallas celebran el primero de los 4 goles de la final ante C. Aguirre.

Guerreras . Las canallas celebran el primero de los 4 goles de la final ante C. Aguirre.

Las chicas de Central lograron el Clausura 2018, que sumaron al Apertura del año y al torneo 2017

La final del torneo Clausura de fútbol femenino de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) quedó en manos de Central, que derrotó en un peleado partido a Coronel Aguirre por 4 a 3. Los dos amores del Pocho Lavezzi se cruzaron en el partido que se jugó ayer a las 20 en la cancha sintética del country de Provincial. De este modo las auriazules, dirigidas por Rosana Gómez, se transformaron en tricampeonas, tuvieron a la goleadora (Erica Lonigro) y cerraron el año con buena cosecha: desde que arrancaron en 2017 hicieron 202 goles en 35 partidos (más que los de sus pares de la primera masculina en el mismo lapso). Ojo con las chicas.

El equipo tricolor de Villa Gobernador Gálvez, dirigido por Silvina Rodríguez, llegó con una hinchada populosa y se quedó en un segundo puesto de ley tras pelear palmo a palmo con las auriazules, que pintaban como favoritas, pero que no dieron su mejor versión. De hecho, las de Coronel hicieron transpirar a las auriazules al abrir el marcador a sólo 3 minutos de iniciado el certamen. Fue de penal y lo convirtió Guillermina González.

Pero a los 15 minutos, por una mano en el área y también de penal, empató Paula Salguero.

Las rojiverdes no bajaron los brazos, en un partido trabado y que se jugó fuerte. Y la muestra fue el segundo gol, por arriba, de Ana Corvalán. Luego brilló Lonigro, como era de esperar, al anotar a los 29' y a los 2 minutos del segundo tiempo. Pero no se cerró allí. Volvió a mostrar las garras Aguirre, que nunca se rindió, cuando llegó el descuento de cabeza de Elizabet Morandi. Pero no les alcanzó.