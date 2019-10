Campeones, frente a frente

Gerardo Martino y Américo Rubén Gallego se verán las caras hoy en el estadio Azteca, en un partido por la nueva Liga de las Naciones de la Concacaf. Un polémico formato que el Tata criticó pero que el Tolo defendió, porque esos puntos sirven para hacer el ránking Fifa que luego decidirá a los integrantes del hexagonal final hacia Qatar 2022. Los dos campeones con la camiseta de Newell’s (el Tata como jugador y DT, el Tolo como DT) defienden hoy a las selecciones de México y Panamá, y se enfrentaban anoche por el Grupo B de la Liga A, que conforman con Bermudas.

Los partidos se juegan en fecha Fifa y México viene de golear 5 a 1 a Bermudas. En la anterior doble jornada, Panamá goleó de visitante 4 a 1 al mismo rival, pero cayó de local 2 a 0. Y el Tata Martino mostró su disconformidad porque “ahora en vez de jugar amistosos con selecciones de mayor nivel la Confederación obliga a hacerlo ante países que tienen otro nivel. Casi como que volvés al amateurismo”, se quejó. “En Bermudas en el vestuario no entrábamos”, dijo. “Así no sirve citar a jugadores de Europa”. Y el Tolo señaló: “Lo conozco al Tata de Newell’s. México juega como era él de jugador, pero a Panamá no se la puede subestimar”.