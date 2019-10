Campeón con ADN mens sana

El grito sagrado estaba contenido, por eso cuando salió lo hizo con una fuerza inusual y retumbó en todo el parque. Gimnasia se coronó campeón del Torneo del Interior A siendo fiel a su libreto y la ansiada vuelta olímpica, que se había hecho esperar, finalmente se concretó. El título tiene ADN auriazul. El conjunto mens sana hacía varios años que venía peleando en los primeros puestos, siendo protagonistas de los distintos torneos que jugaba pero por alguna cosa o por otra se mancaba en la definición y no podía coronar ese trabajo. El sábado rompió la racha, se sacó esa espina. El festejo fue todo fue azul y amarillo.

Guillermo Blanco, head coach del equipo, y Andrés Speziali, el capitán, se refirieron al logro alcanzado haciendo un análisis de lo que fue el equipo. Para Willy Blanco, la diferencia que hubo con otras finales fue que los chicos tenían más experiencia. "En 2018 GER disputó tres torneos y en los tres alcanzó a la final; y en 2019 llegamos hasta la semi del Regional. En cada una de esas instancias, el equipo evolucionó, siempre fue teniendo un poquito más de madurez y el punto cúlmine lo encontró en esta final con Marista, donde llegamos muy bien. Si tengo que hacer la comparación entre esta final con Marista y la del año pasado con Urú Curé, pienso que ahora el equipo llegó mucho mejor preparado y mucho más maduro para afrontar un partido que, de por sí, acarrea un montón de cosas desde lo emocional y lo mental".

Sí, pero las finales las perdían por pocos puntos. No es que las perdían por goleada, la perdían por detalles.

Si, es cierto. Si vamos al partido con Urú Curé fueron por dos puntos, con Duendes en el Litoral por cuatro..., fueron todos partidos reñidos. El tema es que, más allá de la diferencia de puntos, lo que a nosotros nos dejaba un gustito amargo era que en el partido final nos costaba llevar a la cancha las cosas que estábamos entrenando. En este 2019 tuvimos una regularidad muy importante y si bien el equipo tuvo altas y bajas, en general pudo plasmar en la cancha lo que entrenó en la semana previa y esta final no fue la excepción. Creo que la diferencia más grande pasa por ese lado, por la madurez de lo chicos, la evolución que han tenido y lo aplomado que estuvieron para defender este partido. (Blanco)

¿Qué destacás de este Gimnasia campeón?

Siguiendo un poco con la línea de lo que dice Guillermo, el clic de este año lo hicimos cuando perdimos la semifinal con Old Resian. Esa tarde nos traicionamos a nosotros mismos y así nos fue. No hicimos nada de lo que habíamos entrenado. Después de eso tuvimos una reunión entre jugadores y staff e hicimos una autocrítica muy grande y nos prometimos nunca más volver a hacer eso e intentar llevar a la cancha lo que entrenamos, lo que pregona el club, lo que dice el staff. Y a partir de ahí hubo un cambio y cada vez que tuvimos un partido importante (que fueron varios) lo demostramos. Por ejemplo cuando nos jugábamos la clasificación con el Jockey de Córdoba o la semifinal que disputamos con Urú Curé, el campeón de Córdoba que nos había ganado la final del Nacional B el año pasado, o en la misma final; tres partidos que fueron muy importantes y muy difíciles desde lo rugbístico y lo mental. En los tres pudimos plasmar en la cancha lo que habíamos hecho entresemana. (Speziali)

Más allá de los resultados, ¿cuál fue el partido más complicado que tuvieron?

Todos los rivales que tuvimos fueron complicados. Pensá que nos enfrentamos con el campeón de Córdoba (Urú Curé), el campeón del Litoral (Old Resian) y el campeón de Mendoza (Marista) en la final. También jugamos con el Jockey de Córdoba y Tucumán Rugby, que si bien no salieron campeones en sus provincias tuvieron un gran año. Todos los partidos fueron complicados y creo que, particularmente, en el que único que perdimos ante Tucumán Rugby, no estuvimos a la altura. (Speziali)

¿El más importante?

Si tengo que elegir un partido me inclinaría por el primero, el que jugamos con Jockey en Córdoba, porque veníamos de un golpe muy duro de perder la semifinal en el club con el agregado de la manera en que la perdimos. Además teníamos muchas bajas importantes y fuimos allá con varios chicos que prácticamente debutaban en primera o tenían muy pocos partidos encima. Era un desafío muy grande, por eso, para mí fue el más importante del torneo. (Speziali)

¿Te sorprendió algo del plantel?

No, porque los conozco, pero sí lo hubo cosas que me llamaron la atención. A ese primer partido con Jockey, fuimos con varios chicos con muy pocos partidos en primera y si bien teníamos confianza en ellos porque por algo lo íbamos a poner, jugar un Torneo del Interior por primera vez y teniendo a un rival como los cordobeses sabíamos que era una parada dura. Sin embargo los chicos respondieron bien, se plantaron en la cancha y no tuvimos ningún problema para lograr un resultado positivo. Después vino el primer partido con Old Resian en el Interior, que para nosotros era bravísimo desde lo mental más que de lo rugbístico, ya que era el único rival al que no le habíamos podido ganar en el año. También lo sacamos adelante y con ese mismo equipo fuimos a Tucumán y le metimos más de cuarenta puntos a Tucumán Rugby. Ahí pensé que el equipo estaba para cosas serias. Después, en los partidos revancha, tuvimos vueltas importantes: Teo (Castiglioni) había vuelto de Sudáfrica y Leo (Senatore) empezaba a tener minutos en el equipo y ya Gimnasia presentaba un equipo con más experiencia para afrontar las instancias finales. (Blanco)

Salieron campeones del Interior y eso ahora marca un piso. ¿Qué es lo que viene?

Esto nos motiva a seguir. Ahora tenemos un Nacional que arranca en dos semanas y en donde vamos a tratar de hacer lo mismo que hacemos en cada torneo que jugamos: llegar lo más lejos posible y si llegamos a jugar la final, mejor todavía. Pienso que el desafío más grande es transmitir esto a los más chicos del club para que esta cadena nunca se corte. La vara está bastante alta pero puede subir mucho más, sin dudas. Queremos transmitir esto para que el club siga por este camino y todos los chicos tengan ese nivel de compromiso y fanatismo por la camiseta. (Speziali)