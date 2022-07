Camila Homs habló de la demanda de Rodrigo de Paul: " Ojalá que las cosas se puedan arreglar"

La ex del volante de la selección argentina aseguró que nunca conspiraría contra el sueño del futbolista de ir al Munidal de Qatar

La bomba la hizo explotar Claudio "Chiqui" Tapia. Este jueves, en una nota radial, el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) dejó flotando la duda de que Rodrigo de Paul podría perderse el Mundial de Qatar si no resuelve su disputa judicial con su ex Camila Homs por la manutención de los hijos de la pareja, Francesca y Bautista.

"Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”, explicó Tapia, y añadió: “Falta hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria".

"Creo que están empezando el divorcio. No creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde”, explicó el titular de la AFA, y añadió: “Conozco bien a De Paul, sé el sentimiento que se tienen, más con sus hijos. Creo que se va a arreglar de la mejor manera”.

Sus palabras encendieron las alarmas en la selección argentina de fútbol, lo que obligó a Homs a salir al cruce a las versiones. Lo hizo a través de su representante legal, Mariana Gallego, quien dejó en claro que De Paul “no es un deudor alimentario” y descartó de plano que el futbolista no pueda viajar a Qatar.

Homs, por su parte, habló con los medios este jueves por la noche y le puso paños fríos a la cuestión. “Ojalá que se solucione todo cuanto antes, sé que es algo que él anhela un montón”, dijo la modelo, y agregó: “Lo respeto y lo quiero porque es el padre de mis hijos. Nunca desearía ni quisiera hacerle daño, por así decirlo. Ni dejaría que deje algo de hacer que sé que es un montón para él. Sueña con eso. Ojalá que las cosas se puedan arreglar antes”.

En la misma línea, Gallego dijo: “Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que exista un reclamo y acá no existe”.

Como en las audiencias no hubo acuerdo, De Paul inició una demanda para que la Justicia fije la cuota alimentaria e incluso consignó una suma de dinero preliminar en una cuenta de la Homs por una superior a la que se había estimado de gasto de los dos hijos de la pareja.

Con esto, De Paul se asegura que los niños puedan contar con el dinero suficiente hasta que el juez dictamine los montos. De este modo, el futbolista, quien se encuentra en pareja con Tini Stoessel, no debería tener ningún tipo de inconveniente para viajar al Mundial de Qatar y ser parte de la selección nacional.