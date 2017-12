Cambió mucho y apostó a los pibes

Los últimos once. En el clásico sólo jugaron 5 de los titulares ante Unión: Pocrnjic, San Román, Bianchi, Sills y Figueroa.

Newell's finalizó la 12ª fecha, nada menos que el clásico, con 6 jugadores distintos a los once de la 1ª jornada. Solamente Pocrnjic, San Román, Bianchi, Sills y Figueroa fueron titulares en el debut de Juan Manuel Llop como técnico rojinegro en la Superliga, en el 1-1 con Unión en el Coloso, y repitieron en Arroyito. Una muestra de que tuvo que meter mucha mano por falta de respuestas y el atrevimiento acompañado de la "obligación" a apostar por juveniles.

¿Quiénes fueron y cómo terminaron aquellos 5 titulares restantes? Valenzuela, Fértoli y Guevgeozian en el banco de suplentes (ingresaron en el derby), y también Jalil Elías fue entre los 18 pero se quedó sin entrar. El caso de Nehuén Paz fue especial, porque iba a ser titular pero en el partido anterior la quinta amarilla lo sacó de partido. Y el restante titular fue Joel Amoroso, que tras aquel partido y conflicto mediante partió a Belgrano de Córdoba.

¿Y los suplentes del choque ante los tatengues? Brian Sarmiento y Joaquín Torres entraron desde el banco y desde ahí fueron casi siempre de la partida. El 10 no había debutado porque no llegó al máximo de rendimiento por una lesión que sufrió durante la pretemporada. Se sabía que venía para ser titular y por eso en la 2ª fecha ante Huracán fue de la partida, aunque se volvió a lesionar. Y el pibe se destacó ante el tatengue y se ganó el lugar entre los once.

Desde el debut en el banco finalizaron sentados también Nelson Ibáñez y Nery Leyes, aunque el volante jugó mucho de titular, al punto que fue una de las dudas previas al clásico y Sills le ganó la pulseada; Franco Escobar no repitió entre los 18 porque estaba con un pie y medio en "vuelo" para firmar con el Atlanta del Tata Martino; Mauricio Tevez no fue citado por bajo rendimiento y Daniel Opazo por estar "desaparecido".

¿Y los que estuvieron en Arroyito pero no en la 1ª fecha? Braian Rivero no fue citado ni para jugar en reserva ante Unión, después empezó a estar entre los 18 y luego se impuso como titular sobre el también juvenil Elías. Y el portugués Leal estaba poniéndose a punto tras arribar del fútbol mexicano, hasta que le quitó definitivamente el puesto a Guevgeozian en la 7ª fecha, ante Chacarita.

Quedan dos titulares del clásico que ante Unión ni pintaban para ser considerados para jugar en primera, recién asomaban en reserva: el marcador central Joaquín Varela que ingresó en el segundo tiempo del preliminar ante los santafesinos y Leonel Ferroni, quien fue el lateral izquierdo del equipo de Juan Pablo Vojvoda, hoy DT de Defensa y Justicia.

En el correr de las fechas fueron apareciendo otros 7 jugadores a los que Llop echó mano: Enzo Cabrera, quien deslumbró pero una lesión lo frenó, Nadalín sorprendió como lateral derecho en la penúltima fecha (con Racing, por suspensión de San Román y la partida de Escobar), y jugaron pocos minutos ingresando desde el banco los juveniles Huguenet y Alexis Rodríguez, a la vez que Treppo, Maxi Ribero y Callegari integraron distintos bancos de suplentes.

Estos últimos, todos pibes de inferiores que hace poco más de un año ni pisaban primera, pero sin dudas son la apuesta del futuro Newell's.

Claro, a esto lo definirá Llop cuando sepa quiénes se van y si pueden llegar refuerzos que se sumarán a estos juveniles que hoy ya tienen chapa de primera.