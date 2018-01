Cacciabué, Luque y Marcioni, bajo la lupa

Son jugadores jóvenes que están preparados para ir sumando experiencia en el plantel principal. Cacciabué mide 1,73 metro y pesa 72 kg. Es un volante mixto. Puede jugar por el sector derecho o como interno. Tiene mucho recorrido y es muy dinámico en el ida y vuelta. Posee buen pase y óptima técnica individual. Es muy inteligente desde el punto de vista táctico. Pisa las dos áreas y tiene buen remate de afuera del área. De hecho ya le convirtió un gol a Patronato en reserva y además entiende muy bien los momentos y los submomentos del juego. Por su parte, Luque es un marcador central derecho. Mide 1,80 y pesa 70 kilos. Es el central titular de la selección juvenil argentina Sub 20. Tiene un buen pase corto y largo. Es rápido y muy inteligente en las coberturas. Tiene buen juego aéreo. No le cuesta cerrar a la espalda de los laterales porque posee buena velocidad y entiende muy bien el juego. Conoce a la perfección como posicionarse en el bloque defensivo cuando su equipo está atacando. Y se acomoda tanto en línea de cuatro como en línea de tres. A su vez, Marcioni mide 1,76 y pesa 69 kilos. Es un extremo derecho aunque no le incomoda jugar por izquierda. Es rápido, habilidoso, tiene mucho ida y vuelta por su banda. El fuerte de él es el uno a uno ofensivo y tiene muy buen centro a la carrera. Sabe replegarse para ayudar defensivamente. Es inteligente porque sabe como ocupar los espacios creados por los compañeros. Arrastra la marca cuando el juego lo pide. Es un futbolista que juega de afuera hacia adentro y el fuerte de él es su desequilibrio.

Héctor Bidoglio (DT de la Reserva de NOB)

OPINIÓN