Cabral: "Kudelka me dijo que estaba la chance de jugar"

Cabral sostuvo que no tiene problemas de jugar en cualquiera de las dos posiciones de la zaga. “Me preguntó el técnico si quería jugar de 6 o de 2. Le dije que no tengo problemas. En el último tiempo jugué más de 6 que de 2”, admitió el defensor, que en Atlético Tucumán acostumbraba a moverse por delante del ex rojinegro Guillermo Ortiz.

Conoce los inconvenientes que tuvo el equipo en la defensa, pero es optimista. “Venir al club es una exigencia, como también lo que pasó en el torneo pasado. Pero este es un torneo nuevo y trataré de hacer lo mejor posible con mi compañero de zaga para solucionar esos problemas”, dijo.

El futbolista es consciente que necesita acomodarse a un sistema de fútbol distinto, ya que Newell’s presiona alto, a diferencia de Atlético Tucumán, que achica hacia atrás. “El juego que tiene Kudelka es diferente. Cada técnico tiene su manera de jugar. Trataré de adaptarme a lo que me pide y de implementarlo rápido en la cancha para estar a punto para el torneo”, señaló.

Acerca de su condición física, señaló: “En Atlético Tucumán también habíamos arrancado el 18 de enero, venía con ritmo, entrenando bien. Estoy bien físicamente. Ahora tengo que adaptarme a lo que quiere el técnico y conocer al grupo. Es una pretemporada corta y el campeonato está cerca, así que debo adaptarme lo más rápido posible”, agregó.

Además manifestó que la incorporación a un club como Newell’s “es una oportunidad que muy pocas veces se da”, y por tal motivo la quiere “disfrutar”. Y agregó: “Estoy contento de estar acá, por lo que significa Newell’s”.

Ante la consulta de si le recordaron la pelea con Rodrigo Salinas en el partido entre Atlético Tucumán y Newell’s de 2019 que les costó la expulsión, dijo: “Hubo cargadas por eso. Son momentos de calentura que no deben pasar”.

El inicio del torneo, todo un "desafío"

El defensor se refirió a los rivales que le tocaron en el comienzo del torneo, que a priori aparecen complicados (Vélez, Boca, Talleres, Independiente y Defensa y Justicia). “Va a ser difícil. Hay que estar preparados para enfrentar a cualquier equipo. Si intentaremos pelear algo, hay que sacar adelante cada partido, sea el rival que sea. Si no peleás contra los mejores no sabés para lo que estás. Está bueno el desafío”, manifestó el jugador leproso.