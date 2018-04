Cabezas y Gil, en la lista de lesionados

Mauricio Martínez y Marco Ruben ya cumplieron un mes desde las lesiones musculares ante Godoy Cruz y todo indica que ya están para volver. Sólo resta saber si lo harán el próximo sábado ante Belgrano en el Gigante o el jueves 12 ante San Pablo. Maximiliano Lovera, de baja un día antes de ese partido, recién ayer regresó pero no pudo hacer diferencia en los minutos que jugó del complemento. Y ayer Leo Fernández sumó dos nuevos dolores de cabeza, con las bajas de Leo Gil, que directamente no jugó, y Oscar Cabezas, que sufrió un esguince de rodilla. Ambos están en seria duda para llegar incluso al duelo de la Copa Sudamericana contra San Pablo.

El técnico canalla en teoría podrá contar con los retornos de dos titulares como Mauricio Martínez y Marco Ruben. Aunque sabe bien que una cosa es volver y otra recuperar el ritmo. Sobre todo porque un mes afuera es un tiempo importante. Ayer tuvo un ejemplo claro con el primer partido de titular del año del uruguayo Washington Camacho después de la lesión en el hombro sufrida en enero, en el amistoso ante Lanús.

Al uruguayo, que reemplazó de última al Colorado Gil, se lo vio lento, falto de ritmo y de precisión con la pelota. Y eso que ya había entrado en varios partidos. Encima, lo de Gil es una fuerte contractura en el isquiotibial derecho (fue en la práctica del sábado pero ayer a la mañana recién fue descartado) y habrá que ver si tiene tiempo suficiente para volver con San Pablo.

El ex Talleres seguro que no estará ante Belgrano, y para colmo Leo Fernández se quedará sin volante central, ya que Maxi González acumuló 5 amarillas. ¿Martínez deberá volver ante el pirata y además de volante central? Es una incógnita que se llevó el técnico de Paraná. O quizá apueste por el ingreso de Joaquín Pereyra.

Además, porque al colombiano Oscar Cabezas ya habría que tacharlo de la lista para dentro de cinco días. El zaguero central se golpeó ayer la rodilla derecha contra el ex canalla Gastón Gil Romero. Y no sólo salió con un traumatismo sino con un esguince.

Es más, según declaró el médico del plantel auriazul antes de pegar la vuelta junto al plantel, "la idea es hacerle estudios esta misma noche (por anoche)" para saber el grado de la lesión. Más allá de eso, en diez días será muy complicado recuperarlo, pese a que al cierre de esta edición el club no había informado si finalmente pudo someter a una resonancia al colombiano.

En teoría, la molestia en el aductor de Jeremías Ledesma y el traumatismo intercostal de Germán Herrera, que los dejaron afuera del compromiso de ayer, no serían impedimento para tenerlos disponibles pronto. Probablemente estarán para la Superliga, seguramente también para la copa. Hoy Leo Fernández los necesita a todos como el agua.