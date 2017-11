Búsqueda de un sello propio

Leonardo Fernández arranca de cero, pero hay un conocimiento previo que tiene del grupo justamente por estar trabajando en el club. Y a partir de eso deberá rápidamente armar un equipo para el domingo, cuando Central visite a Talleres. De allí las especulaciones que puedan hacerse sobre los futbolistas que el flamante entrenador utilizará y si, como suele suceder en estos casos, intentará meterle ya su sello personal en lo que hace a los nombres. Es que sentarse en el banco de suplentes y poner en cancha los mismo futbolistas que venía utilizando Paolo Montero daría idea más de continuidad que de cambio. Más allá de eso todo quedará supeditado al nivel futbolístico y anímico que encuentre en cada uno de los jugadores.

Si de razonamientos lógicos se trata, como ex técnico de la reserva, es muy probable que Leo Fernández mire hacia los juveniles de abajo, quienes vienen de ganar la Copa Santa Fe, y que a muchos de ellos se les abran algún tipo de chances. En la medida que los futbolistas del primer equipo tengan algún contratiempo (lesión o expulsión), las alternativas podrían salir de los más pibes en lugar de improvisar con alguien para que cumpla una función en la que no se sienta del todo cómodo.

Por citar un ejemplo, para el próximo partido Central no podrá contar con el paraguayo José Leguizamón (expulsado ante Atlético Tucumán) ni el lesionado Marcelo Ortiz. Por eso es muy probable que la dupla central el domingo sea con Fernando Tobio y Mauricio Martínez, salvo que aparezca la posibilidad para Renzo Alfani. Pero si la opción es la primera, se abre una vacante en el mediocampo. Y en esa posición, uno de los jugadores que mejor le rindió en este último tiempo en la reserva es Emmanuel Ojeda, quien podría ser uno de los juveniles con posibilidades de sumarse rápidamente al grupo e incluso entrar en la consideración del DT ya para el choque ante Talleres.

Si eso ocurre, la labor de Fernández será buscarle un acompañante, aunque de eso dependerá qué tipo de táctica utilice. Si es con doble cinco se apuntará hacia algunos nombres en especial; si es con enganche las opciones claramente serán otras.

Un elemento a favor que tendrá el técnico es que ya contará con una carta extra: José Luis Fernández. Montero ya dispuso del volante zurdo, pero sólo en el partido del pasado viernes en Formosa. Será una alternativa más a partir de la cual intentar buscar la mejor performance de un mediocampo que hasta aquí falló más de lo que acertó en la generación de juego.

Y las especulaciones pueden moverse hacia otros sectores del campo de juego. Fernández conoce más que nadie a Jeremías Ledesma, quien le respondió con creces en la Copa Santa Fe, por lo que el puesto de arquero también podría entrar en ese terreno de las dudas.

Algo más escueto es el material con el que cuenta en la ofensiva. Es que con Germán Herrera lesionado (tuvo que salir en el primer tiempo ante el Decano), los únicos delanteros son Marco Ruben y Fernando Zampedri. Podría prescindir de uno de ellos en caso de apostar con una táctica especial, pero suena poco probable que pueda prescindir de algunos de ellos.

Los primeros días serán de análisis, aunque mucho tiempo no tendrá Fernández para comenzar a tomar decisiones. Y dentro de ese análisis posiblemente de a poco se vayan acoplando algunos jugadores de la reserva. Pero por el momento todas son suposiciones, que comenzarán a develarse en el transcurso de la semana, en la que Leo Fernández mostrará las cartas y definirá la impronta que querrá imprimirle al equipo y si se dará de manera paulatina o si llegará ya para el primer partido.