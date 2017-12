Buscan sacarle el Mundial a Qatar

Los rumores de corrupción que salen del Fifa-Gate en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York por u lado, y la crisis de seguridad y a los conflictos políticos en Qatar por otro, hacen que la Fifa estudie muy seriamente sacarle el Mundial a ese país. La elección de Qatar siempre estuvo asociada a rumores de compra de votos. Ahora la Fifa ya no especula y puso manos a la obra: mandó veedores a México, Canadá y Estados Unidos con la idea de, comprobada la corrupción, pedirles a esos tres países, candidatos a organizar el Mundial 2026, que lo organicen, pero cuatro años antes. Luis Bedoya, ex titular del fútbol colombiano y uno de los acusados en el Fifa Gate, reveló bajó juramento que Qatar presentó un emisario ante los principales dirigentes sudamericanos con el objetivo de hacer lobby a favor de la candidatura del país asiático. También hace cuatro meses atrás, Arabia Saudita y Egipto la remoción de Qatar como sede del Mundial 2022, porque lo consideraban una base del terrorismo en el Golfo Pérsico y el centro de una zona que no cuenta con los niveles mínimos de seguridad para albergar un evento de tal magnitud. De prosperar la iniciativa, Inglaterra sería la opción principal para 2026 y la candidatura conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay para 2030 ya no tendría rivales de peso.