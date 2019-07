Buscan los consensos

El día después del nuevo cisma en el fútbol argentino pasó entre infinitos llamados telefónicos, nuevas acusaciones de uno y otro lado, y la certeza de que alguna salida consensuada habrá que encontrarle para que la tercera temporada del formato de Superliga con que el fútbol argentino pretendió refundarse no termine de la peor manera. Ahora todo el mundo habla de que el lunes, a las 15.30 en las oficinas de Puerto Madero, se realizará la fallida reunión del comité ejecutivo para que se apruebe el reglamento del campeonato que comenzará en apenas una semana. Pero puede haber nuevas sorpresas. Nada está dicho

En esta situación los clásicos rivales rosarinos tiran para el mismo lado. Newell's, con el secretario Juan José Concina, y Central, con el vicepresidente Ricardo Carloni (podría reemplazarlo en breve Fabio García)están abroquelados en el grupo de los 12 que no dieron quórum en la reunión del miércoles, disconformes porque nunca se trató formalmente la cuestión de los descensos y en cambio se había dado el visto bueno para no protestar por la decisión del tribunal de Apelaciones de mantener en suspenso la quita de puntos a San Lorenzo y Huracán.

Otros clásicos que se mantienen unidos en el reclamo son Estudiantes y Gimnasia, en cambio Colón y Unión ayer se sacaron chispas. De un lado, el presidente sabalero José Vignatti dijo que "Hay equipos que ya tendrían que haber perdido la categoría, si se les quita 20 puntos no estarían en primera. Hubo quitas de puntos y mágicamente se los devolvieron", se quejó. Y su par tatengue, Luis Spahn salió con los tapones de punta, acusándolos sin vueltas a todos los clubes rebeldes de pretender "dar un golpe institucional".

Spahn dijo además que "no les alcanza con 12 votos para revertir el sistema actual de descensos. Que vengan, den quórum y se vote. No llegan. No se pueden modificar los reglamentos en función de los intereses de cada club".

En principio, los clubes rebeldes saben que no podrán modificar el sistema de descensos pero sí quieren igualdad deportiva y económica, y por eso insistirán en la quita de puntos a San Lorenzo, sobre todo, y Huracán. Es que los santos, con 6 puntos menos, quedarían a sólo 9 por arriba de Newell's y Central, los últimos hoy que definirían el último descenso.

Boca