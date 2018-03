"Buscamos agrandar la base sabiendo que los resultados podrían no ser los mejores"

Provincial cerró su participación en el Torneo del Interior C con una amplia victoria ante Comodoro Rugby. Sin partidos de pretemporada, el rojo del parque Independencia fue de menor a mayor en el certamen organizado por la UAR, sabiendo que el objetivo no estaba puesto en ese torneo en sí, sino en la próxima edición del Regional del Litoral. Ganó en experiencia, lo que no es poco.

En ese sentido Franco Giuffrida, head coach rojo, destacó: "Este año intentamos plantearnos objetivos nuevos, diferentes a años anteriores. Queremos crecer, dejar de mantenernos en el nivel donde nos manteníamos para ir por más. Quizás en ese camino resignemos algunas cosas y tengamos menos logros deportivos, pero todo será en pos de crecer: buscamos tener más jugadores competitivos, por ejemplo".

¿Qué buscaban en el Torneo del Interior?

La idea era probar jugadores para poder agrandar la base a sabiendas de que los resultados podrían no ser los mejores. En primera división el promedio de edad es muy alto, con poco recambio en los últimos años, por eso nos planteamos agrandar la base con los más chicos, darles más minutos de juego y ponerlos a nivel, para que dentro de unos años puedan tomar la posta y seguir adelante.

¿De cuántos jugadores estamos hablando?

El plantel superior hoy tiene alrededor de 75 jugadores y nosotros buscamos una base de 40 sólo para la primera división.

¿Qué balance hacés del Torneo del Interior?

Además de probar jugadores, nos habíamos puesto como objetivo pasar la primer fase, pero no se cumplió, por lo que ahora vamos a apuntar todos los cañones al Litoral, como habíamos pensado en un principio. Más allá de esto, a nosotros nos sirvió, precisamente para ver y probar jugadores, verlos jugar. Y descubrí a varios que no los tenía muy vistos que están en un buen nivel para jugar.

Por los resultados y por cómo se dieron estos fueron de menor a mayor.

Sí, terminamos haciendo un buen partido ante Comodoro. De a poco se va encontrando el equipo. Cuando arrancamos el Interior estábamos en plena fase de pretemporada todavía sin partidos, sin mucho plan de juego. La primera etapa del año la utilizamos en reforzar las destrezas básicas, para poder llevar a cabo un plan de juego más complejo hacia el Litoral.

Hablando con el diario del lunes, si empezaban antes la pretemporada ¿no crees que a lo mejor todavía estaban en carrera en el Interior?

Es una pregunta que nos podemos hacer para ver que podría haber pasado, pero lo cierto es que el año pasado en el staff del plantel superior nos planteamos un objetivo, que es el primer partido del Litoral. Ahí tenemos que llegar de la mejor manera. Por eso toda la planificación de la pretemporada hasta que arranque el torneo está puesta pensando en ese partido. Aún así, quizás las cosas se podían haber dado diferente si jugábamos un poquito mejor los dos partidos que perdimos, que se nos fueron por errores propios más que por méritos del rival. No es un fracaso, pero creo que las cosas se podían haber dado de otra manera.

¿El objetivo esta puesto en ser más competitivo en el Litoral?

Sí, es así. Nos planteamos clasificar a la zona Campeonato. Hace muchos años que no lo hacemos y ese es nuestro objetivo. Creo que estamos en un nivel como para hacerlo. No obstante, y eso se lo planteo a los jugadores, no nos sirve clasificar un año y estar otros nueve peleando en la reclasificación. Tenemos que dar un salto de calidad para que clasificar a la zona Campeonato sea una costumbre.

¿Jugar en la zona Reclasificación es duro?

Para mí, jugar en la Reclasificación es más duro que la zona Campeonato. Los equipos son competitivos realmente, los que vienen de abajo vienen por todo y los que están arriba ninguno se quiere ir. Es un torneo donde hay mucha presión y la prioridad es el resultado. Por eso a veces tenés que cambiar la manera de jugar, dejar de probar cosas e ir a lo seguro porque nadie quiere descender. Ahí cada punto vale oro y se pierde el "arriesgar para jugar".

Provincial hace unos años que viene haciendo las cosas como para subir escalón por escalón.

Estamos buscando dar un salto de calidad. Creo que desde hace cinco años se vienen haciendo muchas mejoras.

¿Y qué les falta para hacer el clic?

Creo que primero necesitamos tener una base de jugadores más grande. Los torneos son muy largos, muy duros y hasta no hace mucho Provincial perdía un jugador y el equipo cambiaba totalmente. Nos pasa aún. Creo que tenemos que trabajar más en juveniles para que lleguen bien formados al plantel superior. Juveniles era una pata floja que teníamos... los pocos jugadores que llegaban al plantel superior no estaban muy desarrollados, de hecho les costaba un par de años llegar a la primera. No había jugadores de calidad que saltaran de juveniles a primera, por ejemplo, y es por eso que hoy el promedio de edad de la primera es muy alto. Ajustando esa pata vamos a poder dar el salto de calidad que queremos.