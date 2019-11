Llega remendado porque Central saldrá esta noche al Gigante con variantes en cada una de las líneas. Diego Cocca tuvo que suplir la suspensión de Emanuel Brítez, la baja por lesión de Claudio Riaño y además metió una variante táctica al prescindir de Emmanuel Ojeda. Resta saber cuando sea hora de la verdad cómo responderán las apuestas de Nicolás Colazo, Sebastián Ribas y Diego Zabala. Como también cuál será la puesta en escena auriazul esencialmente teniendo en cuenta que frente a sus narices tendrá un rival por el descenso.

Cocca no anduvo con muchas vueltas. La estela de alegría por el triunfazo ante River es historia. En medio del receso por la fecha Fifa fue tapando huecos con el material que conoce y tiene más a mano. El técnico movió las piezas justas y necesarias ante algunas adversidades en defensa, medio y arriba.

Fue así que hoy apostará por Nicolás Colazo para que ocupe el lateral izquierdo que dejó por fuerza mayor Brítez. Le dará a Sebastián Ribas la gran oportunidad de mostrarse por segunda vez como titular con la casaca auriazul. El lungo viene seco en materia ofensiva, pero buscará quebrar esa racha adversa interna que lo envuelve.

Mientras que para que esta velada el DT sabe bien que tiene la obligación moral de apostar un esquema táctico diferente al exhibido en el estadio Monumental, que tanto rédito le dio por cierto. Hoy no contará con Emmanuel Ojeda. Decidió no contar con sus defensivos servicios para darle más enjundia en ofensiva al equipo con el ingreso de Diego Zabala. El ex Unión se moverá a la par de Ciro Rius para darle mayor potencia al ataque.

Central tratará, desde las 21.10, de dejar sentado que pretenderá ser el único protagonista. Intentará ratificar desde lo numérico lo productivo que fue con Godoy Cruz y River. Sobre todo para seguir acopiando porotos para nutrir el promedio. El plus es que podrá vulnerar ante los ojos de su gente a un rival directo como Aldosivi, que llega con bajas en todos los frentes.

Si bien las estadísticas marcan que entre ambos sólo registran cinco antecedentes en la élite, otro dato saliente es que el marplatense nunca pudo vencer al canalla, que se impuso tres veces, empató los dos restantes y esta noche buscará otro triunfo para seguir creciendo y creyendo en el proceso que encabeza Diego Cocca.