Buena chance para despegar

Temperley, El Tala, Talleres y Sportsmen afrontarán esta noche desde las 20.30 sus compromisos por la sexta fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe y buscarán triunfos que les permitan crecer en la tabla, a sólo una semana del receso.

Temperley será local ante Racing de San Cristóbal en el marco de la zona A, mientras que por el grupo B El Tala jugará en Esperanza frente a Alma Juniors.

Por la zona C, Talleres de Villa Gobernador Gálvez recibirá a Ben Hur de Rafaela y Sportsmen Unidos jugará como visitante frente a Atlético Ceres Unión en el interzonal.

También se medirán: Brown de San Vicente vs. Atlético Sastre y Argentino vs. Almagro (zona A), Atlético Carcarañá vs. Libertad (interzonal), Atletico María Juana vs. Campaña, Platense de Reconquista vs. 9 de Julio de Rafaela (zona B), Trebolense vs. Central San Javier (en San Martín de Carlos Pellegrini), Sport Cañadense vs. Ceci de Gálvez (zona C), Unión San Guillermo vs. Atlético de Rafaela, Adeo vs. Rivadavia Juniors y Almafuerte vs. Atlético San Jorge (zona D). .