Estos pibes invitan a soñar. Son la nueva generación. Esa que quiere hacer historia de verdad. Anoche se lucieron ante México. Lo de Argentina terminó siendo un simple trámite. No hubo sorpresas. Ganó 2 a 0 en el cierre de la temporada. La selección se fue de Mendoza con el pecho inflado y con el triunfo que fue a buscar. El equipo hizo las dos pepas virtualmente cuando se enojó. Hizo trizas al Tri. Por juego individual como colectivo. Vaya forma de finalizar la temporada.

La victoria del viernes último en Córdoba, también por 2 a 0, auguraba un trámite no menos complejo para los chicos de Leo Scaloni. Sin embargo, los minutos iniciales no fueron una insinuación. Fueron intensos y con una gran aceleración. No hizo falta entrar en modo especulación para ver qué es lo que intentaba el rival amistoso.

El potencial argentino era superior. No sólo en los papeles. También en la práctica. Y de movida no dejó dudas. Al minuto de juego llegó el golazo de Mauro Icardi. El jugador surgido en el club de Sarratea de Araoz y Machaín, en barrio Alberdi, recibió una bocha larga del arquero Rulli. Se la bajó a Lamela y buscó la pared. La encontró rápido y encaró a fondo mientras apilaba aztecas. Cuando vio el hueco claro metió el zurdazo y se sacó. El rosarino debutó en la red luego de ocho desafíos.

Desde entonces todo fue más sencillo para la selección. Las líneas estaban firmes. Sobre todo del medio hacia adelante. Ascacíbar y Pereyra mordían cada rincón del doble cinco. De Paul mostraba peligro por derecha. Lamela, quien volvió en esta convocatoria al seleccionado tras haber estado en la Copa América de Estados Unidos en 2016, lució algo intermitente. El tucumano Pereyra la rompió. Fue una de las figuras. Mientras que arriba, Icardi hacía de las suyas.

Pese al claro dominio, Argentina no podía aumentar. Y eso que tuvo un par de situaciones. En tanto, lo de México era más pasividad e impotencia que resistencia, más allá de que antes de ir al descanso probó a Rulli con un tiro libre lanzado por Brizuela.

La parte final no varió en cuanto al protagonismo de uno y otro equipo. Los ingresos de los ex canallas Franco Cervi y Giovani Lo Celso fueron productivos. Tal es así que el Monito tuvo su instante de furia cuando metió un zurdazo a los 19' que se fue alto, en la primera acción clara del complemento.

La respuesta no tardó en llegar por parte del rival. Sin embargo, el debutante Paulo Gazzaniaga le ahogó el grito a Mier y sobre el final a Guzmán (84'). Pese a todo, era como que el partido amistoso ya no tenía razón de ser. Solo fue cuestión de esperar que se bajara solito el telón en una Mendoza que aportó mucho calor y color al último encuentro del año. Claro que a los 86' llegó el segundo tanto. Gio Simeone capitalizó una contra que inició con Dybala y el cordobés, como Icardi, festejó por primera vez. Y todo terminó en "ole".

Argentina se fue más que conforme. No sólo con el resultado, también con el rendimiento colectivo y la ofensiva puesta en escena. Ese era el principal objetivo de Scaloni, quien seguiría al frente del equipo (ver aparte). Y lo logró.