Buen aporte de los ex canallas

Mostraron parte de lo mucho que puedan dar. Metieron un par de pinceladas. Como cuando coincidían en Central. Franco Cervi y Gio Lo Celso son de selección. Eso está claro. Anoche entraron en el segundo tiempo y estuvieron a la altura. Chucky se volcó por la izquierda y pudo plasmar algunas diabluras. Mientras que el Monito se movió más por el centro. Su gran presente en Betis hizo que se mostrara con más lucidez.

Cervi arrancó el segundo tiempo. Entró por Rodrigo De Paul. Hizo la banda izquierda. Esa misma que le sienta cómoda, más allá de ayer se dedicó más a tocar de primera que encarar. Sacó aprobado.

Y lo de Lo Celso ya no llama la atención. No por ese latigazo que metió a los 64'. Scaloni supo aprovecharlo y lo valoró cuando pudo hacerlo. No en vano terminó siendo una de las mejores piezas en este breve ciclo, que anoche cerró la temporada oficialmente.