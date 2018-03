Bucci sigue top 10 en la Clase 2 del Turismo Nacional

Luciano Bucci tomó la posta del campeón, su hermano Alejandro, y en el debut en el dificilísimo Potrero de los Funes terminó en el podio. Y ayer, en la segunda prueba en Toay, volvió a dejar sentado el prestigio zonal ingresando al top 10 en la primera clasificación de la Clase 2. De hecho, fue el mejor de la región. Hoy será la 2ª tanda y luego las series (13.30, DeporTV). Pero además, clasificará la Clase 3, también con mucha representación local.

Juan Lepphaille (Etios) hizo la pole provisoria y Bucci (Kinetic) quedó 9º. El santafesino Miguel Ciaurro (Trend), de buena performance en San Luis, fue el siguiente mejor zonal: 10º. El resto: el venadense Ever Franetovich (Clio) 13º, el retornado timbuense Joel Borgobello (Trend) 18º, el rafaelino Juan Ignacio Canela (Clio) 26º, el casildense Alejo Borgiani (Clio) 30º, el de Aldao Mariano Morini (Onix) 35º y no hicieron tiempos el roldanense Alejandro Valderrey y el radicado en Rosario Martín Aranzabe, otro que retornó.

La Clase 3 clasificará a las 15 (DeporTV) con novedades. Una será el estreno del All Honda Civic de Leonel Larrauri, que no pudo tener una buena final en Potrero y buscará no perder terreno. En tanto, el C4 del sanjorgense Damián Romero debió ser repasado luego de varios toques en San Luis por el team de San Lorenzo Fabián Pedraza Competicion. Además correrán el parejense Leo Carducci (el mejor zonal, 5º), los bermudenses Fabián y José (vuelve) Yannantuoni (8º), el rosarino Pedro Boero (9º) y el de Bigand Iván Saturni (33º).