Bucci, cerca de la gloria en la Clase 2

Para Alejandro Bucci puede ser más que un feliz domingo. Porque puede ponerle fin a su participación de la Clase 2 con el campeonato bajo el brazo. Y con el plus de hacerlo ante su gente. Porque el representante de Villa Gobernador Gálvez ratificó en pista que tiene todo como para cerrar la temporada a puro festejo. "Sí, tengo un equipo y auto bárbaro. Mañana (hoy) puede ser un gran día de verdad. Ojalá termine todo como deseamos", confesó el sólido líder de la telonera especialidad del TN minutos después de haber quedado segundo por un recargo en su tanda. El resto de la legión zonal cumplió un digno rol.

"Por supuesto que el saldo es positivo. Lástima lo de la largada en la serie donde me moví un poquito y por eso fui recargado con un puesto. Sino estaría largando la final bien adelante", explicó Bucci, que le lleva 10 puntos a su escolta Michieletto y 11 a Bergallo.

El de Villa Gobernador Gálvez explicó además que "estoy conforme con el rendimiento del auto. Tenemos un gran potencial para pelear adelante". El argumento del piloto zonal es válido porque viene ratificando ser el mejor de la categoría. Y lo demuestra en pista.

Mientras que hoy será especial. Cumplirá la última función. Y promete dejar todo para conquistar el título. "El trabajo que hicimos en el año fue excepcional. Ahora buscaré hacer un buen papel y que todo sea luego una gran fiesta", confesó Alejandro, quien "juego de local y cuento con todo el apoyo de mis familiares y amigos".

Por su parte, Ever Franetovich se quedó con la segunda serie luego de aplicarse un recargo a Juan Pablo Pastori tras un toque con el piloto venadense del team totorense EMB Racing. Hoy largará adelante de todos y se perfila para subir al podio al final del plato fuerte, que será a las 12.30.

El poleman fue el santafesino Miguel Ciaurro del casildense Giacone Competición. A su vez, José Yannantuoni fue 6º en su tanda por un recargo, y hoy saldrá desde la 17º posición. "Tenemos auto para pelear adelante. Estamos bien y convencido en redondear un buen domingo", destacó el piloto de Capitán Bermúdez.

Mariano Morini fue 6º en la tercera serie. "Me hubiese gustado terminar más adelante, pero no se pudo. Mañana (hoy) intentaré estar lo más adelante posible", explicó el de Aldao. El roldanense Alejandro Valderrey no cerró la tanda porque se pegó, pero largará la final.