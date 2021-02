Broun evitó un papelón canalla mayor

Fatu no tuvo incidencia cuando Rafael Santos Borré, Gonzalo Montiel (de penal) y Nicolás De La Cruz estamparon los tantos riverplatense y condenaron al vacío futbolístico al canalla. Sin embargo fue clave en dos jugadas en las que le ahogó el grito al delantero colombiano, a Matías Suárez y a Federico Girotti. No obstante, se mostró “con bronca porque once contra once, éramos parejos”.

Y acotó: “Se encontraron (River) con ese balón de pelota parada, que fue más de suerte que otra cosa (fue el 1-0), mientras que con penal y expulsión (Mazzaco) se desvirtuó el tramite”.

Aunque la impotencia fue porque “la jugada del penal no fue penal. Es fácil cobrarlo en esta cancha, más si son para River. Te da bronca”, cerró con seguridad el arquero, quien evitó un papelón mayor por parte del canalla.

En otro orden, anoche se oficializó la cuarta etapa de Marco Ruben en Central tras el casi año sabático que se tomó. El delantero suplió a Gamba a los 74’, pero no engranó jamás en el circuito auriazul. Pasó desapercibido pese a que ahora sí se erigió en una opción de recambio más.