Broglia y Bermúdez: "No somos enemigos, somos rivales",

Bajo el lema "Por un clásico sin violencia", los presidentes de Rosario Central, Raúl Broglia, y de Newell's Old Boys, Eduardo Bermúdez, se encontraron esta mañana en la sede local de Gobernación para reunirse con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

Cuando faltan pocos días para el clásico mayor del fútbol del interior del país, las máximas autoridades de los clubes y el responsable de la seguridad pública en la provincia se reunieron para delinear el operativo en la ciudad para evitar incidentes.





IMG_2102.jpg Bermúdez, Broglia y Pullaro esta mañana en Gobernación. Foto: La Capital / Celina M. Lovera.



Unos segundos antes de ingresar a la reunión, Bermúdez aprevechó para bajarle el tono a algunas declaraciones previa que hicieron los jugadores. "El clásico es una fiesta. Por supuesto, él (por Broglia) quiere que gane Central y yo, Newell's".





"Los presidentes (de los clubes) nos llevamos siempre bien", sostuvo Broglia, y agregó: "Hay que terminar con eso de que somos enemigos. Somos rivales. No hay ningún problemas. Y estamos preparados para el domingo y ellos también", remarcó Bermúdez.





Al ser consultado sobre sobre algunas declaraciones previas que hicieron jugadores, Bermúdez afirmó: "No se quienes las hicieron, pero me parecen inoportunas, fuera de lugar. A Sarmiento lo reto todos los días, pero esta vez no lo escuché. A veces hay que pararlo un poquito, pero es un gran pibe y lo hace para el folclore de Rosario".