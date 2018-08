Brian Impellizzeri vuelve de Brasil bañado en oro y plata

Como si se tratara de un programa de FM, el atleta Brian Impellizzeri le pidió ayer a Ovación permiso para mandarles saludos a todos los que lo ayudaron a lograr tres medallas, una de oro y dos de plata, en el Open Internacional Caixa de San Pablo (Brasil) durante este fin de semana. El triunfo lo ubica entre los mejores del mundo en salto en largo y carreras de 100 y 200 metros y le allana el camino para el Parapanamericano de Lima (Perú), el Mundial de Dubai (Emiratos Arabes), ambos tendrán lugar en 2019 , y también para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Se las dedico a mi mamá, a mi entrenador Martín (Arroyo), a mis hermanos Valeria, Priscila y Alejandro, a Yanina (Martínez, oro en Juegos Paralímpicos de Río 2016) y a su mamá y por supuesto a Micaela, mi novia". De todas estas personas se acordó el rosarino de 20 años, el único de la provincia que participó con la selección argentina en el torneo en la categoría T37 (parálisis cerebral).

Los albicelestes, a cargo del técnico Ariel González, trajeron al país cinco medallas doradas y nueve plateadas. Brian aportó tres, volvió ayer bañado en oro y plata y hoy a las 15 ya estará como siempre, entrenando en el estadio municipal.

Dijo que logró un récord personal y el oro en salto en largo al alcanzar 6,06 metros. En 12,32 segundos corrió 100 metros y conquistó el segundo lugar internacional, con medalla de plata incluida. Y repitió el segundo puesto en el podio al completar los 200 metros en 25,41 segundos.

Brian padece parálisis cerebral de nacimiento. "Es algo que me afecta la movilidad y la fuerza, no el habla ni lo cognitivo ni las posibilidades de trabajar: hace dos años terminé el secundario y estoy desempleado, necesitaría trabajar", comentó el atleta que vive en barrio Acindar.

"Hice rehabilitación hasta los 10 años en Ilar, me dieron el alta, y practiqué básquet y natación, pero lo que más me gusta es correr y saltar, soy rápido, así que una vez me vio un conocido de mi entrenador y me conectó con él. Hace tres años que entreno y estoy muy feliz, sueño con llegar a lo más alto en las competencias", aseguró Brian, el "lungo" de la selección (mide 1,97 metro).

Cuando se le pregunta a su entrenador Martín Arroyo por las fortalezas y debilidades de Brian dice que "realiza pruebas de velocidad pero su fuerte es el salto en largo y la disciplina: se entrena con nueve sesiones semanales, kinesiología y gimnasio se suman a las horas de pista, que practicamos todos los días", dice el también entrenador de Yanina Martínez.

Arroyo aclara que el torneo en Brasil lo ubicó entre los mejores del mundo y que, en lo inmediato, le queda por delante el torneo nacional en Chaco en noviembre.

"El año que viene será intenso para él: va a pelear un lugar en Lima en los Parapanamericanos y luego un lugar en el Mundial de Dubai. Todo para alcanzar el gran objetivo, Tokio 2020. Confío que lo logrará porque es un deportista muy fuerte con una mentalidad de atleta y está muy comprometido para los próximos objetivos", agregó Arroyo.

El técnico recordó que cuando volvió de Río con el oro logrado por Yanina Martínez resolvió dar impulso a otro atleta con el fin de sumarlo a este ciclo olímpico. "Ese fue Brian, quien tomó la misma responsabilidad de Yani. Sabe que nadie le va regalar nada y que tiene que hacer un esfuerzo igual o más grande aún que el de Yani, pero está dispuesto a correr el desafío, lo hace todos los días, en cada entrenamiento y cada día de su vida", afirmó Arroyo.

La madre de Brian, Gladys Núñez, también remarcó el costado "disciplinado, humilde y tranquilo" de su hijo. Cuando se le preguntó qué le había traído de regalo el atleta desde Brasil contestó emocionada: "Las marcas de cada competencia, me llenan de orgullo, sé el esfuerzo que hace para lograrlas".

El equipo nacional estuvo respaldado por la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral (Fadepac) y la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (Fadec).

Además de Brian (T37) participaron distintos deportistas en las categorías T35 (otra rama de la parálisis cerebral) y T11 (ceguera total). Sumaron el total de cinco medallas de oro y nueve de plata los siguientes atletas de todo el país: Lis Scaroni (oro en 100 y 200 metros,T37), Diego González (oro en 200 metros y plata en 10 metros, T35), Alberto Creton Salas (oro en 400 metros y plata en 100 metros, T11), Florencia Romero (plata en bala y disco, F11), Karen Tassi (primer puesto en bala y disco jabalina, F37), Mariano Domínguez (plata en 1.500 metros, T37), Franco Bravo (plata en 200 metros y cuarto en 100 metros, T11), Ignacio Parodi (plata en bala y cuarto en lanzamiento de disco, F11), Nicolás Aravena (cuarto puesto en 100 y 200 metros, T35) y Daniel Tataren (tercer puesto en salto en largo y cuarto puesto en 100 metros, T37).

En Rosario la actividad de paralímpicos es intensa. En el estadio municipal Jorge Newbery se celebró en abril pasado la edición 98 de los Juegos Nacionales de Atletismo. Más de 400 deportistas y 23 federaciones dijeron presente. Los días 14 y 15 quedaron marcados ya que atletas olímpicos y paralímpicos compitieron en conjunto por primera vez. Obviamente estuvieron Brian, Yanina y Martín Arroyo, un equipo que ya hace historia en el deporte de la ciudad.