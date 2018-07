"Brasil de los 90 era el jogo bonito"

Fútbol en la sangre. Mimí Sosa se luce en las canchas de vóley y cuando puede juega con el pie, es su marca.



¿Cuál fue el primer Mundial que vio? ¿Qué recuerdos guarda?

El primer Mundial que me acuerdo que vi fue Francia 98, era muy chiquita y por eso no me acuerdo de todos los partidos que jugó Argentina, pero sí recuerdo patente cómo salíamos a la calle en la ciudad donde yo vivía, una ciudad muy pequeñita de Formosa (General Mosconi). Cada vez que ganaba Argentina la ciudad salía a la calle a festejar y creo que eso era lo que más esperábamos nosotros, los chiquitos. ¿De los jugadores? Lo que me acuerdo es que eran casi todos de River, Ortega, Gallardo, Almeyda. También me acuerdo de Batistuta y del arquero Roa, que fue fundamental en ese Mundial.



¿Puede destacar a cinco futbolistas que haya visto en distintos campeonatos mundiales?

Los cinco jugadores que podría destacar de los distintos campeonatos mundiales son: Messi, por su habilidad; Maradona, por la garra; Cristiano Ronaldo, porque es completo y siempre lleva a su país al hombro; Ronaldo, el fenómeno brasileño, porque lo seguía desde que era chiquita y él jugaba en el Real Madri y siempre me gustó, además jugaba de 9 como yo, así que por eso (risas). Y Zidane, porque fue siempre de los mejores jugadores del mundo, un líder adentro de la cancha y hoy como entrenador.



Si jugó un Mundial, cuente un recuerdo personal. Si no lo jugó, haga lo mismo de algún Mundial que vio.

Mi primer Mundial fue Italia 2014, en vóley, después de 12 años en los que Argentina no participaba de un Campeonato Mundial y clasificamos con Las Panteras. Cuando llegué allá cumplí mi sueño de poder jugar un Mundial. Cuando era chiquita pensaba en ponerme la celeste y blanca y patear la pelota. En este caso lo pude cumplir con la pelota de vóley. Fue muy lindo, porque viví adentro como si fuese un Mundial de fútbol. En cada entrenamiento, en cada entrada en calor, todos me tiraban la pelota para que hiciera jueguitos, así que es lo que más me acuerdo de ese Mundial, de lo divertido que era participar.



A excepción del gol de Maradona a los ingleses, ¿cuál elige como el mejor gol de un Mundial?

Uno de los mejores goles que recuerdo en un Mundial es el de James Rodríguez contra Uruguay, el primer gol del 2 a 0 de Colombia, que la baja de pecho, le da de volea y la clava en el ángulo. Después hay varios lindos, pero creo que ese es el que más me quedó grabado porque es un Mundial bastante reciente (Brasil 2014) y lo víví más intensamente.



¿Cuál fue el mejor jugador que usted vio en un Mundial? Si va a mencionar a Maradona o Messi, elija además a otro.

Siempre por ser argentina elegiría a Maradona o Messi, pero realmente uno de los mejores jugadores que yo vi fue Ronaldinho, muy habilidoso. Cada vez que tocaba la pelota hacía magia con los pies, así que es uno de mis ídolos en el fútbol y uno de los mejores del mundo.



¿Puede mencionar un partido que le parezca inolvidable y por qué?

Para mí Argentina-Holanda del 2014, un partido sufrido que lo viví en Buenos Aires y cuando pasamos a la final por penales fue la primera vez que salí a la calle ahí para festejar, con tanta gente cantando por Argentina. Siempre lo veía por la tele y creo que ese partido fue para mí de los inolvidables, ya que pasamos a la final y estaba ahí con la bandera argentina a full. Siempre me tocaba vivirlo afuera del país o en mi casa, que está en una ciudad muy chiquita, y para mí por eso también fue inolvidable.



¿Cuál le parece que fue la mejor final?

No sé si fue la mejor final de un Mundial, pero sí de las mejores que vi. La de 2006, entre Italia y Francia, el partido un poco tenso, Zidane expulsado y llegaron hasta los penales, así que los jugadores tuvieron que vivir hasta el último minuto ese nerviosismo y nosotros como espectadores también.



Elija la que crea la mejor selección entre todas las que vio en un Mundial.

Una de las mejores selecciones del mundo fue la brasileña de los años 90, en la que jugaban Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo, Lucio, un equipo que se veía completamente conectado uno con el otro, lo que acá en Brasil se llama "jogo bonito". Eso se expresaba en la cancha y daba gusto verla. Si bien nosotros hinchábamos en contra, era admirable el juego que tenía.



¿Qué equipo fue la mayor sorpresa de un Mundial? ¿Por qué?

Fue ahora Rusia. No empezó tan bien la primera fase, cosa que todos los que apuestan en el Prode se querían matar después del debut de Rusia (risas). Y también después por eliminar a España (en octavos), una selección siempre candidata por el juego.



¿Recuerda algún escándalo en un Mundial?

Lo que pasó en este, que el entrenador de España (Julen Lopetegui) fue echado unos días antes de que empiece el torneo, y eso creo que no le hizo bien a la selección y la perjudicó.



¿Qué equipo le parece el favorito para ganar este Mundial?

Entre los favoritos siempre tendría que estar Brasil, aunque esta vez no pudo pasar a las semifinales. También vi un gran juego en Francia, así que me parece que puede llegar a estar en lo más alto.



Fuera de la agenda del Mundial. ¿Cuál es su libro preferido sobre fútbol?

Soy una loca por libros y biografías de deportistas, me encanta todo lo que sea deporte pero el libro que más me llamó la atención y me gusta mucho es el de Pep Guardiola (Guillem Balagué), que es un genio, un crack en todos los sentidos.



