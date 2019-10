Central Córdoba buscará recuperarse de la caída sufrida ante Laferrere el domingo pasado por 2 a 1, cuando este sábado se mida contra uno de los escoltas, Deportivo Merlo, en el Gabino Sosa, a partir de las 15.30 y con arbitraje de Lucas Brumer, por la 11ª fecha. Será baja el volante Lucas Bracco, lesionado, y no estará en cancha el DT Eduardo Bustos Montoya, expulsado ante Laferrere.

Bracco terminó con una pequeña distensión en el posterior en el partido del último domingo, en cancha de Laferrere y no jugará ante Merlo. Otro que ayer estuvo con alguna molestia, pero estomacal, fue Cristian Yassogna, pero no hay dudas de que jugará ante Merlo. El que no podrá dirigir a los suyos es Bustos Montoya, quien insultó al árbitro del choque con Laferrere por considerar que en el gol del triunfo local sobre el final había varios jugadores en offside.

Los charrúas tendrán una excelente oportunidad para sumar de a tres y no perderles pisada a los de arriba ante un rival que pese a estar 2º, le cuesta de visitante. Los charros, dirigidos por el rosarino Marcelo Straccia, hace 4 partidos que no convierten en esa condición.