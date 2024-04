Boxeo: la rosarina Marisa Portillo cayó por el título mundial

"Estoy muy bien, pero en el 4to no pudimos salir a pelear, me superó en potencia y cantidad, una muy buena boxeadora. Arranqué trabajando muy bien, pero era imposible pararla. Nuestro plan es poder volver a pelear por debajo de los 60 kilos, que es una categoría que me es más cómoda", le dijo La Nena Portillo a Ovación.