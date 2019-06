El debut menos soñado. Argentina no pudo aprovechar sus momentos de dominio, falló más de lo que acertó y terminó pagando esa actuación de estreno con una derrota.

El debut fallido de Los Pumitas en el Mundial M20 de Rosario y Santa Fe fue un mal trago que no admite tiempo de lamentos. Entiéndase por fallido una derrota en el primer encuentro, ante Gales el martes pasado en el Hipódromo Independencia y el peligro de rifar la suerte de cara a las semifinales. Sin embargo, el equipo argentino sabe que una cita como esta no da lugar a los remordimientos por lo que no se hizo o se hizo mal, de manera que el equipo ya está con la mente en Fiji, rival de la segunda fecha en el grupo A, en Crai de Santa Fe. El conjunto argentino ayer realizó trabajos regenerativos en el hotel que oficia de búnker, en Funes, y luego los chicos corrieron por la costanera rosarina.

Los Pumitas cayeron 30 a 25 en el estreno del grupo ante un marco de unas 5 mil personas que le dieron la bienvenida a la ciudad, en una derrota que estaba entre las posibilidades pero que podría condicionar las aspiraciones de semifinales (clasifican los tres primeros y el mejor segundo). El conjunto argentino se equivocó más de la cuenta y lo pagó caro. Lo bueno es que incluso ya en zona mixta los chicos no se dieron tiempo para bajar la cabeza. La próxima fecha los encontrará ante el equipo “nuevo” en esta edición: el Fiji que reemplazó al descendido Japón en 2018. Ese sí será un partido prácticamente a todo o nada para el seleccionado nacional, ya que cerrará la fase de grupos contra el campeón vigente y uno de los candidatos, Francia, el 12 de junio de nuevo en el Hipódromo.

Para ajustar

Las principales falencias de Los Pumitas pasaron por la falta de solidez, especialmente en la fase defensiva, pero también en la cantidad de pelotas perdidas, en la indisciplina y en la falta de efectividad para capitalizar los buenos pasajes. El Dragón creció con el paso de los minutos y se llevó la victoria, atento a un manual prolijo y de pocas fisuras. ¿Jugó en contra la localía? Es difícil de comprobar. Sí que el marco no es un dato menor y a los nervios naturales de un estreno en una cita ecuménica se le puede adherir el condimento de estar en casa, ante el público local, con familiares y amigos. Dicen los jugadores argentinos, del deporte que sea, que no hay nada como ser locales. Sólo que hay que saber capitalizarlo. Hoy, en Old Resian, el equipo argentino volverá a entrenar, a la espera del partido ante Fiji, un rival que arriesga y que impone que Argentina se haga fuerte en las formaciones fijas para poder encaminar la victoria. Ello y algún que otro ajuste deberían ser suficientes si se tienen en cuenta las jerarquías individuales.

Mañana, desde las 12.30, Los Pumitas realizarán el típico Captain Run en el club Crai, en la capital provincial, escenario en el que se medirán con los isleños de Fiji.

Factor presión

Tras la caída ante Gales, el head coach argentino José Pellicena dijo que “la ansiedad nos jugó en contra”. Santiago Chocobares, sin embargo, el centro de Duendes que además tiene la experiencia de ya tener sobre sus espaldas un Mundial juvenil (porque jugó el anterior), remarcó que “la presión de la localía puede jugar en contra los primeros 10 ó 15 minutos de partido, no los 80”. Y agregó: “Estamos trabajando en eso con Estanislao Bachrach, para laburar la presión, para que no nos juegue en contra, así que no es excusa. La derrota nos pegó pero estamos preparados para esto”.

La referencia de Chocobares fue para el reconocido doctor en biología molecular que ya trabajó con varios equipos de alto rendimiento y que se unió formalmente al staff de Los Pumitas este año, pese a que el anterior ya hicieron algunas actividades. En el haber de Bachrach, se encuentran, por ejemplo, el plantel de Las Leonas o el River de Matías Almeyda (que debía buscar el ascenso).

Buena demanda de entradas

El gran marco de público que se vio el martes en el Hipódromo Independencia para recibir a Los Pumitas y ver a las demás potencias no fue casualidad. La gente del rugby acompaña al rugby. Tanto es así que las entradas para la jornada de este sábado están agotadas. La venta para los otros días continúa a través del sitio Ticketeck.com.ar.