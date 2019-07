Borrello habló tras las críticas por "borrar" a cuatro jugadoras

El DT de la selección argentina, Carlos Borrello, enfrentó ayer los micrófonos en el final de una semana agitada tras las cartas que surgieron el lunes de parte de las jugadoras Estefanía Banini, Ruth Bravo, María Belén Potassa y Florencia Bonsegundo, en el marco de la exclusión de las tres primeras de la lista de los Juegos Panamericanos de Lima que inician el 26 y de la renuncia de la última, en apoyo a sus compañeras. Entre otras cosas señaló que "estoy acá para tomar decisiones e iniciar un proyecto para el próximo Mundial. Hay chicas que no tuvieron oportunidad o jugaron pocos minutos en Francia o que se quedaron afuera, mi idea es verlas en un torneo oficial".

Borello dijo también que "avisó" que iba a haber rotación y que "no van a encontrar en mi a una persona resentida", como contraposición a los dichos de las jugadoras, en las que se reclamaba un cuerpo técnico de mejor nivel y donde dejaban entrever que fueron marginadas por disidencias. Específicamente sobre aquella indicación en las que se les pedía ser defensivas, remarcó: " No podemos jugarle hoy ni a Japón ni a Inglaterra un mano a mano porque no podemos sostener la intensidad durante los 90 minutos".