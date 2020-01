Borré: "De este club no te querés ir"

Rafael Santos Borré atraviesa el mejor momento desde que está en River. Es la gran carta goleadora del equipo de Marcelo Gallardo y por eso en la conferencia de ayer que brindó ayer, junto a Leonardo Ponzio, no escatimó elogios para la conducción del Muñeco: "En lo personal estoy sintiéndome cada vez mejor porque con el tiempo todo es más natural y todo fluye. Si hoy me siento importante para el equipo eso se lo debo a Marcelo (por Gallardo) y a este grupo de jugadores. No te querés ir nunca de River", explicó el delantero colombiano.

Y continuó: "El valor de lo individual es algo que tiene que ver con el equipo, sin ellos no podría estar donde estoy y lo mejor es que los goles sirvieron para llegar a la punta", explicó.

El autor de los goles contra Independiente también mostró su agradecimiento al grupo cuando las cosas no le salían: "Hay que ser agradecido y cuando yo no estuve bien, me ayudaron y acompañaron y me hicieron crecer. Acá hay grandes amigos y por eso se duda en irse, no te querés ir nunca de River, siempre hay nuevos retos y nuevos desafíos", cerró.

El presidente de River, Rodolfo D' Onofrio, aseguró que se va a reunir en las próximas horas con su par de Boca Juniors, Jorge Ameal, con quien cree que tiene más coincidencia en cuestiones ideológicas que con su antecesor Daniel Angelici.

"Creo que comparto más visiones del fútbol con Ameal que las que tenía con Daniel Angelici. Cuando nos juntemos, lo podré confirmar. Además, con (Juan Román) Riquelme tengo una buena relación y siempre lo admiré como jugador", opinó D' Onofrio en el programa River Monumental, que se emite por Radio del Plata.