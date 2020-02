Borgiani la pagó caro

La carrera ya llegaba a la mitad de su recorrido. Era el mejor momento. Gastón Iansa parecía estar más preocupado por el asedio de Agustín Herrera que por atacarlo, pero por radio le llegó la mala noticia: pase y siga por boxes. Así, el fin de semana perfecto que pintaba para el casildende Alejo Borgiani se transformó en una enorme decepción. Movió antes de que se apagara el semáforo rojo y no se lo perdonaron. La arremetida final casi desde el fondo, que lo llevó del 33º lugar al 18º no fue consuelo. Festejaron quienes eran sus escoltas. Y la región también. No con él, sino con el piloto de Las Rosas Ignacio Procacitto, que subió por primera vez al podio de la C2 y lo celebró como una victoria, con un motor que tenía un taco roto.

Borgiani había ganado la serie más rápida el sábado, la 2ª de su corta carrera en TN (la 1ª, en San Jorge) y había contenido bárbaro los embates de Iansa. Pero ya al también casildense Giacone Competicion le habían avisado que estaban revisando la largada y el veredicto golpeó duro. “Cometió un error, qué se le va a hacer”, dijo resignado Sergio Giacone.

Así, Iansa y Herrera se trenzaron en una dura pelea hasta el final, mientras un paso atrás Procacitto no podía creer llevar al Trend de su propio equipo al primer podio. Y con un taco de motor roto. “Son unos genios los de mi equipo. Lo ataron con alambre. El motor venía golpeando fuerte y hacía los cambios ascendentes levantando el pie. No puedo creer que llegamos”, dijo el mejor piloto de la región en el Aldea Romana.

Otro rosense, Lucas Tedeschi, también tuvo un fin de semana destacado y sólo un breve despiste le impidió estar más adelante. Igual fue un buen 7º puesto. El santafesino Miguel Ciaurro, compañero de Borgiani, lidió con la trompa rota y terminó en el top ten, mientras que el tercer integrante del Giacone Competicion, el de Timbúes Joel Borgobello, fue el que más avanzó. Largó último por la sanción del sábado y fue 13º.

El Ale Bucci Racing de V. G. Gálvez metió el Kinetic del campeón 2018, Nicolás Posco, en el 8º lugar y el debutante tucumano Maxi Bestani finalizó 14º. El estreno del Argos del entrerriano Gabriel Scordia no fue el mejor: 25º. Tampoco el de los Argos de Coki Valderrey, con su equipo de Roldán, y del rosense Renzo Testa, quienes abandonaron.