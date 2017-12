Boquita, el ídolo bianconero

Decir Roberto Sensini es decir Udinese. Y viceversa. A fines de noviembre, en la sede de la Famiglia Friulana, se llevó adelante un encuentro que incluyó un homenaje y la fundación del Udinese Club Rosario Roberto Néstor Sensini.

Como no podía ser de otra manera, la nueva filial lleva el nombre del jugador estrella del bianconero y el evento fue organizado por la Famiglia Friulana del Ente Friuli y Alef Rosario, del Circolo Alef; estrechando la hermandad en torno al club deportivo insignia de la región autónoma Friuli-Venezia Giulia: el Udinese Calcio, fundado el 1º de enero de 1896 en Údine.

Roberto Sensini se incorporó a Udinese en la temporada 1989/90 y en la primera experiencia le tocó descender a la serie B. Luego de dos temporadas en la segunda categoría del fútbol italiano consiguió el ascenso a la A, siendo subcampeón de la división. Tras pasar por Parma y Lazio, emprendió el regreso y entre 2002 y 2005 defendió nuevamente los colores del club, en el que se retiró como un ídolo.

Esta es la tercera filial del Udinese que se abre en Argentina: la primera fue en Mar del Plata, la segunda en el barrio porteño de Villa Devoto y la reciente de Rosario. A diferencia de las otras -que son netamente de hinchas-, en la sede local se realizarán actividades deportivas y culturales, dándole vida y movimiento al espacio y convirtiéndolo en el más importante a nivel nacional.

El encuentro contó con la presencia del cónsul Giuseppe D’Agosto, la ex eurodiputada italiana Mirella Giai, el representante de la colectividad italiana Franco Tirelli y como moderador estuvo Adel Jalit. Con una concurrencia de más de 120 personas y con las palabras de bienvenida de Orlando Cominotti, de la Famiglia Friulana, se desarrolló un verdadero espectáculo que tuvo como hilo conductor las anécdotas de Roberto Sensini con el futbol y hacia la esencia friulana.

La jornada siguió con un video biográfico de Boquita, junto al saludo de amigos friulanos y sobresalientes ex jugadores italianos; más una comunicación sorpresa desde la mismísima cena de la Associazione Club Udinese en la fría medianoche italiana, que reunió a representantes de todas las filiales.

Daniele Muraro, en representación de las filiales, le obsequió a la nueva casa una camiseta, bufanda y bandera autografiadas del Udinese, que ya son patrimonio del nuevo local. En tanto que el propio club se hizo presente con un video de los jugadores del plantel actual, que enviaron saludos y una calurosa felicitación por la inauguración.

Este emocionante momento fue acompañado por música en vivo con la cantante Alicia Di Simone y el tenor Eduardo Mansilla, que interpretaron "Un’estate italiana", mítica canción oficial del Mundial de Italia 1990 (quizás la más linda de todas), con autoría de Giorgio Moroder, Tom Whitlock, Gianna Nannini y Edoardo Bennato.

Posteriormente quedo formalizada la creación de la filial rosarina, para la cual el arquitecto Jorge Scarpin presentó un diploma fundacional firmado por el propio Sensini y todos los presentes, en una alegre y emotiva atmósfera de italianidad.

Tanto Roberto Sensini como su esposa respondieron a la propuesta con gran predisposición y se hicieron presentes en la velada. Este hecho potenció el desarrollo y la convocatoria de la noche.

Como no podía ser de otra manera tratándose de italianos, la noche concluyó en torno a una mesa donde se compartió una picada y un buen vino con la presentación oficial de la “bruschetta friulana” de polenta.

La noche de la apertura de la sede tuvo tal trascendencia que fue replicada en Italia a través del semanario deportivo Tremila Sport y del prestigioso Messaggero Veneto, el diario más leído de la región y el noreste italiano, que dedicó una página completa de su edición impresa a la fundación de la nueva sede del Udinese a 15.000 kilómetros de distancia. Allí se valoró a la masiva colectividad friulana que reside en Rosario y también al gran protagonista de la noche, a quien se le dedicó una frase: “Sano, honesto y trabajador", en referencia a Roberto Sensini.

Desde la nueva filial, ubicada en Córdoba 3060, invitan a todos a informarse a través de la pagina oficial de Facebook del "Udinese Club Rosario: Roberto Néstor Sensini" para estar al tanto de las próximas actividades, que consistirán en acciones patrocinadas por el club italiano y la Asociación de Filiales, siempre con el deporte y la italianidad como actores principales.

Leandro Garbossa