Boks, rumores y reacciones

Hace unos días que un rumor encendió alarmas de alerta en los países del hemisferio sur. El cimbronazo para el rugby mundial vendría de la mano de los Springboks, que según consignó un periódico inglés dejarían (después de la próxima Copa del Mundo) el hemisferio sur para jugar en el norte el Seis Naciones, torneo que obviamente cambiaría de nombre. Muchas voces se pronunciaron al respecto, como el nuevo head coach de los All Blacks, quien fue contundente a la hora de dar su opinión.

“Mi reacción inicial fue ver que gracias a Dios la noticia fue escrita en un periódico inglés, porque no creo la mayoría de esas cosas”, dijo. Luego agregó: “Hubo un poco de humo alrededor de esto; pero la realidad es que Nueva Zelanda debe asegurarse de tener una relación sólida con Sudáfrica. No me puedo imaginar un año All Black sin los sudafricanos. Si lo piensas bien, históricamente son nuestro mayor rival. Los necesitamos en nuestra competencia y sabemos que están comprometidos a hacer eso para el próximo ciclo”, afirmó de manera contundente Foster. “Al igual que nosotros, ellos firmaron acuerdos con sus emisoras hasta 2025 para participar en Sanzaar, y esta semana estuvimos hablando sobre el futuro de nuestras competiciones a nivel Súper Rugby e internacional”, completó el coach.

En tanto, Eddie Jones, DT de Inglaterra, también se manifestó acerca del posible aumento de equipos en el Seis Naciones a partir de 2024 y como su par de Nueva Zelanda, no estuvo de acuerdo. “El Seis Naciones es llamado el mejor torneo de rugby del mundo y yo creo que lo es. Por eso, agregar otros equipos hará que el nivel de la competencia baje” expresó Jones después del triunfo de su equipo ante Escocia. “Solo puedo hablar desde la experiencia. El Súper Rugby era el huevo de oro del rugby, brillante, con 12 equipos competitivos. Cuando aumentaron a 14 o 15, perdió su encanto”, ejemplificó el coach.

Grupos para Viña

Se confirmaron los grupos y el calendario de partidos para el primer torneo del World Rugby Sevens Challenger Series que se disputará en Viña del Mar, el 15 y 16 de febrero. Chile jugará en el grupo D junto a Brasil, México y Zimbabue; ,mientras que Uruguay, integrará el grupo A junto a Japón, Portugal y Tonga. Además, Hong Kong, Colombia, Jamaica y Papua Nueva Guinea están en el grupo B mientras que completan el grupo C Alemania, Italia, Paraguay y Uganda.

Finalizado el torneo en Chile, los equipos viajarán a Montevideo, para la segunda ronda del Sevens Challenger Series, el 22 y 23 de febrero. Los mejores ocho equipos al finalizar ambos torneos, clasificarán al Seven de Hong Kong, del 3 al 5 de abril donde competirán por un lugar en el Mundial de Seven.

El equipo que sea promovido al circuito mundial reemplazará al equipo que finalice último esta temporada, lo que ofrece un consistente recorrido e incentivo para los equipos, recibiendo la oportunidad de jugar contra los mejores del mundo.