"Hugo Hernández es el jefe del área de captación de Central y hace tres años que está en el club. En este momento se encuentra en Ushuaia haciendo captación. Anda por todo el país. Lo que puedo decir es que Central no le roba jugadores a ningún club, que no tenemos ninguno que haya jugado en Newell's y que sí Ñuls este año se llevó cuatro de Central. No voy a dar nombres porque son todos menores, pero tiene cuatro futbolistas nuestros que se llevó y es fácil de comprobarlo", salió al cruce Alberto Boggio, coordinador general del fútbol juvenil, en contacto con este diario.

"Lo que digo es que no le sacamos ningún jugador a Newell's y en su momento hablamos con Héctor Bidoglio (coordinador leproso) porque estaban probando chicos nuestros de las inferiores para ver cómo iban a proceder. De hecho, tienen cuatro futbolistas ahí", disparó el ex lateral canalla.

"Nos ocupamos en nuestros proyectos y de trabajar sobre eso. No hay jugadores que hayan pasado de Newell's a Central y sí pasó de Central a Newell's", cerró el ex defensor canalla.